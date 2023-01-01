Розшукали 44-річного лучанина, який зник два тижні тому

Іщика Андрія Васильовича, 01.05.1979 р.н, жителя Луцька.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



Поліцейські стверджують, що нині життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує.



Нагадаємо, що

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