На Запоріжжі загинув Герой з Волині Артем Колядюк

Колядюка Артема Івановича, 1992 року народження.



Про це



Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.



«Щиро скорбимо з приводу непоправного горя разом із родиною. Пам'ять про доблесного Героя української держави буде жити вічно у наших серцях», - йдетьяс у дописі.



Деталі прибуття скорботного кортежу на рідну Батьківщину повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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