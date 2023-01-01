На Запоріжжі загинув Герой з Волині Артем Колядюк
Сьогодні, 18:40
Чорна звістка прийшла у Камінь-Каширську громаду, із передової повідомили про смерть жителя міста Каменя-Каширського – Колядюка Артема Івановича, 1992 року народження.
Про це повідомили у громаді.
Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.
«Щиро скорбимо з приводу непоправного горя разом із родиною. Пам'ять про доблесного Героя української держави буде жити вічно у наших серцях», - йдетьяс у дописі.
Деталі прибуття скорботного кортежу на рідну Батьківщину повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.
«Щиро скорбимо з приводу непоправного горя разом із родиною. Пам'ять про доблесного Героя української держави буде жити вічно у наших серцях», - йдетьяс у дописі.
Деталі прибуття скорботного кортежу на рідну Батьківщину повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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