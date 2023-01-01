На Волині усім селом провели в останню дорогу директора школи, який присвятив роботі 36 років життя

Балика Василя Павловича. Сьогодні його провели в останню дорогу.



Про це



Василь Павлович народився 1 січня 1959 року в селі Полиці Камінь-Каширського району. В 1980 р. закінчив Луцький педінститут за спеціальністю вчитель фізики та математики. Працював у с. Нова Вижва. У 1985 році був призначений директором школи с. Кримне і беззмінно пропрацював на цій посаді 36 років ( 1985-2021 рр.).



Василь Павлович, як знаючий спеціаліст, мудрий керівник та справжній господар доклав багато зусиль та енергії для того, щоб кримненська школа стала осередком ґрунтовних знань та людяності.



За цей час йому вдалося згуртувати навколо себе таких же наполегливих, працьовитих та самовідданих педагогів та досягнути високих показників. Разом з дружиною Балик Ольгою Федорівною - теж прекрасним педагогом, виховали двох дітей, дочекалися внуків.



13 липня сільського директора хоронили всім селом, великою шкільною родиною, соборно у співслужінні священників Кримненського благочиння.



«Василь Павлович глибоко переймався моральними якостями своїх вихованців і всіляко підтримував громадські та церковні заходи, що сприяли духовному росту підростаючого покоління. Він різноманітно заохочував святкування релігійних свят в школі, сприяв проведенню православних таборів та інших духовних ініціатив», - йдеться в дописі.



Поховали Василя Павловича на кладовищі села Кримне.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 липня перестало битися серце багаторічного директора Кримненського ліцею , мудрого наставника, відмінника освіти, вчителя-методиста, талановитого організатора, педагога, людини з великим серцем. Сьогодні його провели в останню дорогу.Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії.Василь Павлович народився 1 січня 1959 року в селі Полиці Камінь-Каширського району. В 1980 р. закінчив Луцький педінститут за спеціальністю вчитель фізики та математики. Працював у с. Нова Вижва. У 1985 році був призначений директором школи с. Кримне і беззмінно пропрацював на цій посаді 36 років ( 1985-2021 рр.).Василь Павлович, як знаючий спеціаліст, мудрий керівник та справжній господар доклав багато зусиль та енергії для того, щоб кримненська школа стала осередком ґрунтовних знань та людяності.За цей час йому вдалося згуртувати навколо себе таких же наполегливих, працьовитих та самовідданих педагогів та досягнути високих показників. Разом з дружиною- теж прекрасним педагогом, виховали двох дітей, дочекалися внуків.13 липня сільського директора хоронили всім селом, великою шкільною родиною, соборно у співслужінні священників Кримненського благочиння.«Василь Павлович глибоко переймався моральними якостями своїх вихованців і всіляко підтримував громадські та церковні заходи, що сприяли духовному росту підростаючого покоління. Він різноманітно заохочував святкування релігійних свят в школі, сприяв проведенню православних таборів та інших духовних ініціатив», - йдеться в дописі.Поховали Василя Павловича на кладовищі села Кримне.

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