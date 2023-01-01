Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 15 липня

Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 15 липня
У суботу, 15 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

За даними Sinoptik, перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Фотія, митрополита Київського. У минулі часи у цей день було ще свято Берегині. Берегиня вшановувалась як охоронниця від зла і захисниця здоров'я. До цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо до 15 липня на деревах "проглянуть" перші жовті листочки – осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода.

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