Один був мертвий, інший — у стані агонії: на Волині з каналізації дістали двох чоловіків. ФОТО

14 липня о 16:29 бійці 7 ДПРЧ м. Володимира виїхали за викликом в с. Верба Володимирського району. На території приватного домоволодіння двоє людей перебували в септичній ямі.Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.Бійці ДСНС, одягнувши апарати для захисту органів дихання, спустилися в септичну яму драбиною й за допомогою рятувального спорядження підійняли цих людей на поверхню.Один з них на момент підйому ознак життя не подавав, інший був у стані агонії.На жаль, реанімаційні заходи, які проводили медики на місці події, результату не дали.Загиблі чоловіки 1970 та 1978 р.н. - мешканці с. Верба.