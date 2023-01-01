Один був мертвий, інший — у стані агонії: на Волині з каналізації дістали двох чоловіків. ФОТО
Сьогодні, 19:20
14 липня о 16:29 бійці 7 ДПРЧ м. Володимира виїхали за викликом в с. Верба Володимирського району. На території приватного домоволодіння двоє людей перебували в септичній ямі.
Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
Бійці ДСНС, одягнувши апарати для захисту органів дихання, спустилися в септичну яму драбиною й за допомогою рятувального спорядження підійняли цих людей на поверхню.
Один з них на момент підйому ознак життя не подавав, інший був у стані агонії.
На жаль, реанімаційні заходи, які проводили медики на місці події, результату не дали.
Загиблі чоловіки 1970 та 1978 р.н. - мешканці с. Верба.
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Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
Бійці ДСНС, одягнувши апарати для захисту органів дихання, спустилися в септичну яму драбиною й за допомогою рятувального спорядження підійняли цих людей на поверхню.
Один з них на момент підйому ознак життя не подавав, інший був у стані агонії.
На жаль, реанімаційні заходи, які проводили медики на місці події, результату не дали.
Загиблі чоловіки 1970 та 1978 р.н. - мешканці с. Верба.
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