Обірвалося життя багаторічного директора школи на Волині

Обірвалося життя багаторічного директора школи на Волині
На 71 році життя не стало багаторічного директора школи села Кримне Дубечненської громади Ковельського району Василя Балика.

Чоловік помер у середу, 12 липня, - пише ВСН.

«Пішов із життя наш колега Василь Павлович Балик. Він був людиною великої душі, працьовитим і відповідальним, досвідченим і розумним керівником. Василь Павлович був компетентним у всіх проблемах, вмів їх вчасно вирішувати. Його любили і поважали колеги за чуйне ставлення до людей, велику душевну щедрість, мудрість і оптимізм, рівнялися на нього», - йдеться у дописі.

Похорон відбудеться у четвер, 13 липня, об 11:00 годині.

Волинян просять віддати належну шану багаторічному директору навчального закладу.

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