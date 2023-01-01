Обірвалося життя багаторічного директора школи на Волині

Василя Балика.



Чоловік помер у середу, 12 липня, - пише



«Пішов із життя наш колега Василь Павлович Балик. Він був людиною великої душі, працьовитим і відповідальним, досвідченим і розумним керівником. Василь Павлович був компетентним у всіх проблемах, вмів їх вчасно вирішувати. Його любили і поважали колеги за чуйне ставлення до людей, велику душевну щедрість, мудрість і оптимізм, рівнялися на нього», - йдеться у дописі.



Похорон відбудеться у четвер, 13 липня, об 11:00 годині.



Волинян просять віддати належну шану багаторічному директору навчального закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 71 році життя не стало багаторічного директора школи села Кримне Дубечненської громади Ковельського районуЧоловік помер у середу, 12 липня, - пише ВСН «Пішов із життя наш колега Василь Павлович Балик. Він був людиною великої душі, працьовитим і відповідальним, досвідченим і розумним керівником. Василь Павлович був компетентним у всіх проблемах, вмів їх вчасно вирішувати. Його любили і поважали колеги за чуйне ставлення до людей, велику душевну щедрість, мудрість і оптимізм, рівнялися на нього», - йдеться у дописі.Похорон відбудеться у четвер, 13 липня, об 11:00 годині.Волинян просять віддати належну шану багаторічному директору навчального закладу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію