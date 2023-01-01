Обірвалося життя багаторічного директора школи на Волині
Сьогодні, 10:15
На 71 році життя не стало багаторічного директора школи села Кримне Дубечненської громади Ковельського району Василя Балика.
Чоловік помер у середу, 12 липня, - пише ВСН.
«Пішов із життя наш колега Василь Павлович Балик. Він був людиною великої душі, працьовитим і відповідальним, досвідченим і розумним керівником. Василь Павлович був компетентним у всіх проблемах, вмів їх вчасно вирішувати. Його любили і поважали колеги за чуйне ставлення до людей, велику душевну щедрість, мудрість і оптимізм, рівнялися на нього», - йдеться у дописі.
Похорон відбудеться у четвер, 13 липня, об 11:00 годині.
Волинян просять віддати належну шану багаторічному директору навчального закладу.
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Чоловік помер у середу, 12 липня, - пише ВСН.
«Пішов із життя наш колега Василь Павлович Балик. Він був людиною великої душі, працьовитим і відповідальним, досвідченим і розумним керівником. Василь Павлович був компетентним у всіх проблемах, вмів їх вчасно вирішувати. Його любили і поважали колеги за чуйне ставлення до людей, велику душевну щедрість, мудрість і оптимізм, рівнялися на нього», - йдеться у дописі.
Похорон відбудеться у четвер, 13 липня, об 11:00 годині.
Волинян просять віддати належну шану багаторічному директору навчального закладу.
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