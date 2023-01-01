На Волині попрощалися з 21-річним Героєм Дмитром Ципком

На Волині попрощалися з 21-річним Героєм Дмитром Ципком
На Волині попрощалися із 21-річним захисником Дмитром Ципком.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

Ципко Дмитро Сергійович народився 18.03.2002 у селі Пісочне, загинув 08.07.2023 під час обстрілу біля н.п. Мала Токмачка Запорізької області.

Таке коротке, але свідоме життя молодого Героя. Вибір захищати свою країну і її народ, найвища жертва в ім’я України: «Старший кулеметник (бронеавтомобіля) 1-го кулеметного відділення кулеметного взводу 1-го батальйону оперативного призначення військової частини 3029 Національної гвардії України залишився вірним військовій присязі». Скільки всього могло б іще бути у юнака попереду! А тепер йому назавжди 21 і він залишиться у пам’яті рідних та близьких, як найкращий син, онук, товариш… У пам’яті земляків і співвітчизників - як один із тих, хто виборював Перемогу", - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися з 21-річним Героєм Дмитром Ципком

У знак шани і вдячності, місцеві мешканці зустрічали Дмитра навколішки, встеляючи квітами його останній шлях додому у село Пісочне. Спочатку з Героєм попрощалися у його рідній оселі, а потім відбувся чин похорону у тутешньому храмі. Поховали захисника на місцевому кладовищі.
На Волині попрощалися з 21-річним Героєм Дмитром Ципком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з 21-річним Героєм Дмитром Ципком
На Волині попрощалися з 21-річним Героєм Дмитром Ципком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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