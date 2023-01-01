Не спала, щоб не погас вогонь: у бабусі, яка живе в полі на Волині, з'явилася власна сонячна панель
Сьогодні, 11:06
Коли волонтери кілька років тому вперше завітали до 87-річної пані Ганни у село Кримне Старовижівського району, вона зізналася: три доби нічого не їла. Аби зігрітися, вона з самого ранку топила піч, а вночі не спала, щоб вогонь не погас. Старість, холод, розчарування і темрява — жінка була покинута в розваленій хатині без жодних умов для життя посеред поля на Волині.
Але завдяки волонтерці Анастасії Рудик та її фонду «Рожева душа» в оселі жінки більше не гуляє вітер, під рукою завжди є щось смачненьке, є дрова, нарубані для печі, та за багато років уперше з'явилося світло, - повідомляє ШоТам.
Настя почала допомагати стареньким ще 5 років тому, коли напередодні новорічних свят побачила літню жінку, яка намагалася нашкребти копійчину, аби купити шматочок сиру на святковий стіл. Відтоді справою її життя стала підтримка самотніх пенсіонерів. У соцмережах дівчині донатять підписники, і за ці гроші вона купує продукти, одяг та подарунки для стареньких. Настя опікується як дідусями і бабусями із притулків, так і самотніми та покинутими у власних оселях. Особливо багато роботи стало із початком повномасштабної війни.
Та пані Ганна стала для Анастасії особливою. З моменту першої їхньої зустрічі минуло майже два роки, а волонтери фонду «Рожева душа» і досьогодні з нею на зв'язку, допомагають та підтримують. І віднедавна у жінки з'явилася власна сонячна панель!
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Але завдяки волонтерці Анастасії Рудик та її фонду «Рожева душа» в оселі жінки більше не гуляє вітер, під рукою завжди є щось смачненьке, є дрова, нарубані для печі, та за багато років уперше з'явилося світло, - повідомляє ШоТам.
Настя почала допомагати стареньким ще 5 років тому, коли напередодні новорічних свят побачила літню жінку, яка намагалася нашкребти копійчину, аби купити шматочок сиру на святковий стіл. Відтоді справою її життя стала підтримка самотніх пенсіонерів. У соцмережах дівчині донатять підписники, і за ці гроші вона купує продукти, одяг та подарунки для стареньких. Настя опікується як дідусями і бабусями із притулків, так і самотніми та покинутими у власних оселях. Особливо багато роботи стало із початком повномасштабної війни.
Та пані Ганна стала для Анастасії особливою. З моменту першої їхньої зустрічі минуло майже два роки, а волонтери фонду «Рожева душа» і досьогодні з нею на зв'язку, допомагають та підтримують. І віднедавна у жінки з'явилася власна сонячна панель!
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