У Луцьку під колеса Peugeot потрапила 35-річна пішохідка

У Луцьку під колеса Peugeot потрапила пішохідка: слідчі розпочали кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 12 липня, по вулиці Гулака Артемовського.60-річний лучанин, керуючи автомобілем Peugeot Partner, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив 35-річну пішохідку. Після цього транспортний засіб зіткнувся з припаркованими автомобілями: Skoda Octavia та Renault Megane Scenic.Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення нейрохірургії.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.