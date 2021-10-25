У Луцьку під колеса Peugeot потрапила 35-річна пішохідка
Сьогодні, 11:22
У Луцьку під колеса Peugeot потрапила пішохідка: слідчі розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 12 липня, по вулиці Гулака Артемовського.
60-річний лучанин, керуючи автомобілем Peugeot Partner, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив 35-річну пішохідку. Після цього транспортний засіб зіткнувся з припаркованими автомобілями: Skoda Octavia та Renault Megane Scenic.
Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення нейрохірургії.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 12 липня, по вулиці Гулака Артемовського.
60-річний лучанин, керуючи автомобілем Peugeot Partner, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив 35-річну пішохідку. Після цього транспортний засіб зіткнувся з припаркованими автомобілями: Skoda Octavia та Renault Megane Scenic.
Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення нейрохірургії.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Триває слідство.
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