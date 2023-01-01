У Луцьку розшукують 42-річного чоловіка, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО

Бондар Сергій Володимирович, 05.11.1980 року народження, житель Луцька, 1 червня пішов з дому та досі не повернувся. Нині його місцезнаходження невідоме.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Прикмети: зріст 170 см, плотної тілобудови, волосся русяве з залисинами, очі блакитного кольору.



Особливі прикмети: шрам на верхній губі справа.



Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , 05.11.1980 року народження, житель Луцька, 1 червня пішов з дому та досі не повернувся. Нині його місцезнаходження невідоме.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Прикмети: зріст 170 см, плотної тілобудови, волосся русяве з залисинами, очі блакитного кольору.Особливі прикмети: шрам на верхній губі справа.Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.

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