У Луцьку розшукують 42-річного чоловіка, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО

У Луцьку розшукують 42-річного чоловіка, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
Бондар Сергій Володимирович, 05.11.1980 року народження, житель Луцька, 1 червня пішов з дому та досі не повернувся. Нині його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Прикмети: зріст 170 см, плотної тілобудови, волосся русяве з залисинами, очі блакитного кольору.

Особливі прикмети: шрам на верхній губі справа.

Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.

У Луцьку розшукують 42-річного чоловіка, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО


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