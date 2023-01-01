У П'ятихатках на Запоріжжі загинув Герой з Луцького району Дмитро Редчук

У П'ятихатках на Запоріжжі загинув Герой з Луцького району Дмитро Редчук
Захищаючи незалежність України, загинув воїн з Луцького району Дмитро Редчук.

Про це повідомили у Горохівській міській раді.

"Завжди думав про інших більше, ніж про самого себе. Саме таким у серцях та душах друзів, рідних та близьких назавжди залишиться 35-річний Герой зі села Звиняче Дмитро Редчук. З перших днів війни мужній захисник не залишився осторонь воєнних дій. До повномасштабного вторгнення брав також участь у бойових діях у зоні АТО. Відвертий, добрий, справедливий, щирий, завжди із посмішкою — таким пам’ятатимуть Дмитра дружина, батьки, сестра, рідні та знайомі. Він умів помічати те, на що багато інших не звернули б уваги, не проходив повз людської біди", - йдеться в повідомленні.

10 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті П’ятихатки Василівського району Запорізької області під час ворожого мінометного обстрілу старший солдат взводу зв’язку механізованого батальйону Дмитро Редчук отримав поранення, несумісні з життям.

Зазначається, що про чин поховання повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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