Намалювала портрет свого Героя: 11-річна дівчинка з Краматорська відправила Залужному подарунок поштою. ФОТО

Намалювала портрет свого Героя: 11-річна дівчинка з Краматорська відправила Залужному подарунок поштою. ФОТО
11-річна Софійка з Краматорська намалювала портрет свого Героя Валерія Залужного і відправила йому на день народження поштою.

Про це пише Українська правда.

"І портрет дійшов! Світлина авторства Богдана Дубенського назавжди увійде в фотоальбом нашої родини. Валерій Федорович отримав Софійчин подарунок! Слава Генералу Залужному! Слава ЗСУ! Слава Україні!" — підписала це фото мама дівчинки Аліна Сопіженко.
Намалювала портрет свого Героя: 11-річна дівчинка з Краматорська відправила Залужному подарунок поштою. ФОТО

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Теги: Залужний, портрет, дівчинка, Краматорськ
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