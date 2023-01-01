Намалювала портрет свого Героя: 11-річна дівчинка з Краматорська відправила Залужному подарунок поштою. ФОТО

Софійка з Краматорська намалювала портрет свого Героя Валерія Залужного і відправила йому на день народження поштою.



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"І портрет дійшов! Світлина авторства Богдана Дубенського назавжди увійде в фотоальбом нашої родини. Валерій Федорович отримав Софійчин подарунок! Слава Генералу Залужному! Слава ЗСУ! Слава Україні!" — підписала це фото мама дівчинки Аліна Сопіженко.



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