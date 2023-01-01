Депутат Волинської облради складає повноваження

Павло Цибульський складає повноваження депутата Волинської обласної ради.



Про це стало відомо під час сесії у четвер, 13 липня, - пише



Заява про складання депутатських повноважень Павла Цибульського надійшла до голови облради Григорія Недопада, а відтак депутати підтримали і проголосували «за».



За відповідне рішення проголосував 51 депутат.



Довідково:

Павло Цибульський з 2004 року працює лікарем УЗД КП «Волинська обласна клінічна лікарня». Обраний депутатом Волинської обласної ради від Волинської територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність». Є членом фракції «Європейська Солідарність» в обласній раді. Член постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! складає повноваження депутата Волинської обласної ради.Про це стало відомо під час сесії у четвер, 13 липня, - пише Конкурент. Заява про складання депутатських повноважень Павла Цибульського надійшла до голови облради, а відтак депутати підтримали і проголосували «за».За відповідне рішення проголосував 51 депутат.Довідково:Павло Цибульський з 2004 року працює лікарем УЗД КП «Волинська обласна клінічна лікарня». Обраний депутатом Волинської обласної ради від Волинської територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність». Є членом фракції «Європейська Солідарність» в обласній раді. Член постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

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