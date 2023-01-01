Депутат Волинської облради складає повноваження

Депутат Волинської облради складає повноваження
Павло Цибульський складає повноваження депутата Волинської обласної ради.

Про це стало відомо під час сесії у четвер, 13 липня, - пише Конкурент.

Заява про складання депутатських повноважень Павла Цибульського надійшла до голови облради Григорія Недопада, а відтак депутати підтримали і проголосували «за».

За відповідне рішення проголосував 51 депутат.

Довідково:
Павло Цибульський з 2004 року працює лікарем УЗД КП «Волинська обласна клінічна лікарня». Обраний депутатом Волинської обласної ради від Волинської територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність». Є членом фракції «Європейська Солідарність» в обласній раді. Член постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

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