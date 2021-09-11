Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО

На Театральному майдані у Луцьку вже сьогодні, 13 липня, відкривають для відвідувачів(МОТ), складений із 27 контейнерів-модулів. Він діятиме протягом місяця, до 13 серпня.Учора, 12 липня, тут влаштували закритий захід для журналістів і творчої спільноти міста, під час якого організатори розповіли про мету проекту, митців, чиї роботи представлені у МОТі й те, чому він потрапив саме до Луцька після того, як був лише у двох містах України – Києві та Дніпрі.«Модуль тимчасовості» — це виставковий простір, де представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами 28 художників з 10 країн світу.Проєкт створила київська креативна командау співпраці з міжнародними митцями та під кураторством французького арт-критика і головного редактора журналу Beaux ArtsДо Луцька ж виставка потрапила з ініціативи громадської організаціїта за сприяння міської ради.Мета проєкту – привернути ще більше уваги до України та зібрати кошти на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії.Під час заходу, який відбувся напередодні офіційного відкриття, творці МОТу розповіли про його концепцію і створення, а один із засновників «Алгоритму дій» – про те, чому важливо організовувати у Луцьку справді масштабні проекти і чому вирішили за власний кошт привезти до Луцька «Модуль тимчасовості».Співзасновник don`t Take Fakeрозповів, що можна сказати, що МОТ розпочався з обкладинки американського журналу Time.«Разом із французьким митцемще на початку повномасштабного вторгнення ми створювали обкладинкою для журналу Time, яка стала однією з найпопулярніших обкладинок за 100-річчя видання. Нею ми хотіли підкреслити проблему дітей-біженців. Героїнею стала дівчинка Валерія з Кривого Рогу, яка була вимушена виїхати з України, рятуючись від війни.Зйомки ми влаштували у Львові за участю понад 100 львів'ян, які тримали 45-метрове фото дівчинки. Ми сфотографували це з дрона. Потім полотно почало свій тур Європою, побувавши у великій кількості міст», – розповів Дмитро Соболь.Саме експозиція із зображенням обкладинки та екраном, із якого розповідають її історію, однією з перших зустрічає відвідувачів «Модуля тимчасовості».Не усі роботи, представлені на виставці, дотичні до теми війни в Україні. Але усі їхні творці – це гучні імена світової арт-сцени.Серед українців —(WAONE).З міжнародних митців — французькі художникита, стритарт-художник Vhils — автор київського муралу з зображенням Сергія Нігояна, американський скульптор, південнокорейська мультидисциплінарна мисткиня, індійський авангардистта лос-анджелеський художник«Кожна робота наповнена сенсом і для кожного він свій. Це, для прикладу, – робота. Вона повністю виготовлена з воску. Коли він її створював, то дуже перейнявся тим, що українці довго сиділи без світла. Митець хотів підкреслити те, що віск почав відігравати зовсім іншу роль для нас. Це – тепер не просто частина декору чи свічки для ароматерапії», – розповів Дмитро Соболь про картину «Півонії» Філіпа Коньє.На виставці представлені і роботи популярної української художниці та скульпторки, зокрема – із вишитих картин «Тривога».Мистецькі твори різноманітних структур, форм, змістів дозволять кожному і кожній знайти тут свій сенс, зупинитися на момент його пошуку та перевести подих від буденності.Якщо ззовні «Модуль тимчасовості» має вигляд, як каже Дмитро Соболь, звичайної металевої бляшанки, то всередині – справжньої просторої сучасної мистецької галереї. І це – теж частина концепції.Керівник ГО «Алгоритм дій»запевняє: Луцьк готовий до масштабних речей, у тому числі – і у контексті сучасного мистецтва. Натомість «Алгоритм дій» взяв за ціль братися тільки за масштабні проекти.«Ми робимо це тому, що в нас є намір через кілька років збудувати у Луцьку великий креативний хаб. Це – концепт, який є зараз у Івано-Франківську і має назву «Промприлад. Реновація», а у Києві – це UNIT.Сity, який працює виключно з айтівцями. Ми розуміємо, що київський концепт для Луцька не підходить. Нам важливо зробити майданчик, де будуть комуні кувати митці, громадські діячі, які не є політиками, але готові кожен робити щось для міста у своєму напрямку. Наприклад, урбаністи, люди, які добре розуміються в ландшафтному дизайні. Тут об’єднаються люди, які можуть підказувати місту ефективні рішення. Ми сьогодні бачили, як у місті досі підливають квіти із радянської машини, з вікна якої чоловік поливає шлангом. Впевнений, що якщо порахувати калькуляцію, то проста і автоматизована система поливу обійшлася б не дорожче. Я на цьому простому прикладі хочу показати, що до цього моменту не було правильної взаємодії між бізнесом, владою і громадськість», – розповів Адам Харлампович і додав:«Чому МОТ у Луцьку? Бо у нас є на це запит, але люди не завжди це навіть озвучують, бо думають, що ми – периферія. Тому ми спеціально робимо супермасштабні штуки, щоб показати, що це можна тут робити».МОТ, каже ініціатор розташування арт-простору у Луцьку, – це величезна промоція міста. Львів, переконує Адам Харлампович, теж вів перемовини, але досі не домовився.Організатори переконані, що МОТ збиратиме творчу еліту Луцька, а, можливо, і не лише нашого міста. Окрім того, цей проєкт – засіб комунікації із закордонною аудиторією та лобізму підтримки України.Своїми враженнями від побаченого поділилася відвідувачка артпростору: «Я дуже люблю сучасне мистецтво і, коли мандрую світом, стараюся відвідувати такі музеї. Для мене це про емоцію, про співпереживання: не лише зрозуміти, а й відчути. З одного боку ця війна розділила нас, а з іншого – об'єднала. Причому не тільки регіони України, але й Україну зі світом. Луцьк — така сама частинка великого світу і нам дуже важливо це усвідомити й більше ніколи не повертатися до відособленості та периферійності. Такі проєкти як МОТ надихають. Вони є голосом України і цей голос сильний тому, що складається з голосів дуже відомих митців, які говорять про Україну в складний час, але говорять з надією. Запрошую приходити сюди, вас точно багато що здивує. Адже зараз головне завдання мистецтва — дивувати, провокувати, надихати й повторювати світу, що Україна є, і вона повинна перемогти».з 13 липня по 13 серпня13:00-20:00 у будні,11:00-20:00 у вихідні.Придбати квиток можна на вході. Рекомендована вартість – 150 грн. За бажання кожен відвідувач може обрати більшу чи меншу суму, або ж відвідати простір безоплатно.