Волинські рятувальники проходять навчання з керування БпЛА. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Чергова група волинських рятувальників проходить навчання з керування БпЛА.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Упродовж 11-14 липня волинські рятувальники освоюють навички роботи з безпілотними літальними апаратами. Їх інструктують фахівці громадської організації «Тернове Поле».
У сучасному світі застосування такої техніки незамінне у роботі рятувальників та сприяє підвищенню рівня виконання завдань за призначенням.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Упродовж 11-14 липня волинські рятувальники освоюють навички роботи з безпілотними літальними апаратами. Їх інструктують фахівці громадської організації «Тернове Поле».
У сучасному світі застосування такої техніки незамінне у роботі рятувальників та сприяє підвищенню рівня виконання завдань за призначенням.
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