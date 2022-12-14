Волинські рятувальники проходять навчання з керування БпЛА. ФОТО

Волинські рятувальники проходять навчання з керування БпЛА. ФОТО
Чергова група волинських рятувальників проходить навчання з керування БпЛА.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Упродовж 11-14 липня волинські рятувальники освоюють навички роботи з безпілотними літальними апаратами. Їх інструктують фахівці громадської організації «Тернове Поле».

У сучасному світі застосування такої техніки незамінне у роботі рятувальників та сприяє підвищенню рівня виконання завдань за призначенням.
Волинські рятувальники проходять навчання з керування БпЛА. ФОТО
Волинські рятувальники проходять навчання з керування БпЛА. ФОТО
Волинські рятувальники проходять навчання з керування БпЛА. ФОТО
Волинські рятувальники проходять навчання з керування БпЛА. ФОТО

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Теги: Волинські рятувальники, БПЛа
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