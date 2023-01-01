Криміналіст з Волині розповів, як окупанти катували українців на окупованих територіях. ВІДЕО

Леонід Пустовіт – криміналіст з Волині. Він повернувся з деокупованих територій, де документував воєнні злочини, які вчинила рф на території України.





Леонід Пустовіт очолює сектор криміналістичного забезпечення слідчого управління головного управління Нацполіції у Волинській області. З колегами-криміналістами працював у містах і селах Київської, Харківської областей і Херсонщини, які були під окупацією, оглядав закатовані тіла у місцях масових поховань у Бучі.



"Було за чотири дні оглянуто близько 60 тіл, вони були зі слідами катувань, вогнепальними пораненнями, їх розстрілювали у голову ззаду. Так само працювали на Харківщині у місті Ізюм", – розповідає криміналіст.



Під час оглядів місць, де російські військові насильно тримали людей, виявляли знаряддя для катувань. Зокрема, телефони з дротами, за допомогою яких допитували людей, використовували для допитів струм.



"Ми знайшли цей пристрій, яким катували, пристібали до вух жінкам. Чоловікам пристібали до геніталій і випитували ту інформацію, яка їх цікавила", — говорить Леонід Пустовіт.



Леонід Пустовіт працює у криміналістиці понад сім років, але, – каже, – такої жорстокості, як у російських військових, не зустрічав.



Зі слів Леоніда Пустовіта, робота психологічно важка. Розповідає: цього року навчався у Польщі у британських експертів, які свого часу документували воєнні злочини у Боснії і Герцоговині.



Говорить: важливо одразу після звільнення територій задокументувати кожен факт злочину окупантів, заради того, щоб притягнути російських військових до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! – криміналіст з Волині. Він повернувся з деокупованих територій, де документував воєнні злочини, які вчинила рф на території України.

Суспільному правоохоронець розповів про свою роботу і побачене у звільнених від російських військ містах та селах.Леонід Пустовіт очолює сектор криміналістичного забезпечення слідчого управління головного управління Нацполіції у Волинській області. З колегами-криміналістами працював у містах і селах Київської, Харківської областей і Херсонщини, які були під окупацією, оглядав закатовані тіла у місцях масових поховань у Бучі."Було за чотири дні оглянуто близько 60 тіл, вони були зі слідами катувань, вогнепальними пораненнями, їх розстрілювали у голову ззаду. Так само працювали на Харківщині у місті Ізюм", – розповідає криміналіст.Під час оглядів місць, де російські військові насильно тримали людей, виявляли знаряддя для катувань. Зокрема, телефони з дротами, за допомогою яких допитували людей, використовували для допитів струм."Ми знайшли цей пристрій, яким катували, пристібали до вух жінкам. Чоловікам пристібали до геніталій і випитували ту інформацію, яка їх цікавила", — говорить Леонід Пустовіт.Леонід Пустовіт працює у криміналістиці понад сім років, але, – каже, – такої жорстокості, як у російських військових, не зустрічав.Зі слів Леоніда Пустовіта, робота психологічно важка. Розповідає: цього року навчався у Польщі у британських експертів, які свого часу документували воєнні злочини у Боснії і Герцоговині.Говорить: важливо одразу після звільнення територій задокументувати кожен факт злочину окупантів, заради того, щоб притягнути російських військових до відповідальності.

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