Щойно прибув із зони бойових дій: у Волиньраді — новий депутат

Павла Цибульського, який достроково склав мандат, до фракції «Європейська солідарність» у Волинській обласній раді приєднався Олександр Радчук.



Про це 13 липня на сесії Волинської обласної ради оголосив представник обласної територіальної виборчої комісії Дмитро Хомич, - пишуть



Він повідомив: відповідно до чинного законодавства, у разі дострокового припинення повноважень одним із депутатів до обласної ради проходить наступний у списках фракції кандидат.



У випадку «Європейської солідарності» – Олександр Вікторович Радчук. Він отримав тимчасове посвідчення депутата обласної ради.



Як розповів Олександ Радчук, він щойно прибув із зони бойових дій. Також він передав привіт від 50-го батальйону 100-ї бригади, де проходить військову службу.



«Сподіваюся на плідну співпрацю. І ми будемо далі гідно боронити рідний край», – сказав новоспечений депутат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Замість, який достроково склав мандат, до фракції «Європейська солідарність» у Волинській обласній раді приєднавсяПро це 13 липня на сесії Волинської обласної ради оголосив представник обласної територіальної виборчої комісії, - пишуть Волинські новини. Він повідомив: відповідно до чинного законодавства, у разі дострокового припинення повноважень одним із депутатів до обласної ради проходить наступний у списках фракції кандидат.У випадку «Європейської солідарності» – Олександр Вікторович Радчук. Він отримав тимчасове посвідчення депутата обласної ради.Як розповів Олександ Радчук, він щойно прибув із зони бойових дій. Також він передав привіт від 50-го батальйону 100-ї бригади, де проходить військову службу.«Сподіваюся на плідну співпрацю. І ми будемо далі гідно боронити рідний край», – сказав новоспечений депутат.

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