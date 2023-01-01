Щойно прибув із зони бойових дій: у Волиньраді — новий депутат
Сьогодні, 13:55
Замість Павла Цибульського, який достроково склав мандат, до фракції «Європейська солідарність» у Волинській обласній раді приєднався Олександр Радчук.
Про це 13 липня на сесії Волинської обласної ради оголосив представник обласної територіальної виборчої комісії Дмитро Хомич, - пишуть Волинські новини.
Він повідомив: відповідно до чинного законодавства, у разі дострокового припинення повноважень одним із депутатів до обласної ради проходить наступний у списках фракції кандидат.
У випадку «Європейської солідарності» – Олександр Вікторович Радчук. Він отримав тимчасове посвідчення депутата обласної ради.
Як розповів Олександ Радчук, він щойно прибув із зони бойових дій. Також він передав привіт від 50-го батальйону 100-ї бригади, де проходить військову службу.
«Сподіваюся на плідну співпрацю. І ми будемо далі гідно боронити рідний край», – сказав новоспечений депутат.
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Про це 13 липня на сесії Волинської обласної ради оголосив представник обласної територіальної виборчої комісії Дмитро Хомич, - пишуть Волинські новини.
Він повідомив: відповідно до чинного законодавства, у разі дострокового припинення повноважень одним із депутатів до обласної ради проходить наступний у списках фракції кандидат.
У випадку «Європейської солідарності» – Олександр Вікторович Радчук. Він отримав тимчасове посвідчення депутата обласної ради.
Як розповів Олександ Радчук, він щойно прибув із зони бойових дій. Також він передав привіт від 50-го батальйону 100-ї бригади, де проходить військову службу.
«Сподіваюся на плідну співпрацю. І ми будемо далі гідно боронити рідний край», – сказав новоспечений депутат.
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