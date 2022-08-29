Штормове попередження на Волині: синоптики попередили про дощ та грозу
Сьогодні, 14:11
На Волині ввечері 13 липня очікується дощ та гроза. В ніч на 14 липня оголошене штормове попередження.
Про це розповів Суспільному черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.
Погіршення погоди очікується через холодний фронт, який прийде на Волинь із Середземного моря.
Дощ та грозу, – каже Василь Климюк, – прогнозують надвечір 13 липня на півдні області: Луцькому та Володимирському районах. Рясний дощ та гроза триватимуть впродовж ночі. У зв'язку з цим оголошене штурмове попередження, – додає синоптик.
Також уночі очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду.
14 липня в області буде хмарно з помірним дощем та подекуди з грозою. Вітер 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 13-18 градусів тепла, вдень – +24 – +26.
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Про це розповів Суспільному черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.
Погіршення погоди очікується через холодний фронт, який прийде на Волинь із Середземного моря.
Дощ та грозу, – каже Василь Климюк, – прогнозують надвечір 13 липня на півдні області: Луцькому та Володимирському районах. Рясний дощ та гроза триватимуть впродовж ночі. У зв'язку з цим оголошене штурмове попередження, – додає синоптик.
Також уночі очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду.
14 липня в області буде хмарно з помірним дощем та подекуди з грозою. Вітер 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 13-18 градусів тепла, вдень – +24 – +26.
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