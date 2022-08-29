Штормове попередження на Волині: синоптики попередили про дощ та грозу





Про це розповів Василь Климюк.



Погіршення погоди очікується через холодний фронт, який прийде на Волинь із Середземного моря.



Дощ та грозу, – каже Василь Климюк, – прогнозують надвечір 13 липня на півдні області: Луцькому та Володимирському районах. Рясний дощ та гроза триватимуть впродовж ночі. У зв'язку з цим оголошене штурмове попередження, – додає синоптик.



Також уночі очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду.



14 липня в області буде хмарно з помірним дощем та подекуди з грозою. Вітер 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 13-18 градусів тепла, вдень – +24 – +26.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині ввечері 13 липня очікується дощ та гроза. В ніч на 14 липня оголошене штормове попередження.Про це розповів Суспільному черговий синоптик обласного гідрометеоцентруПогіршення погоди очікується через холодний фронт, який прийде на Волинь із Середземного моря.Дощ та грозу, – каже Василь Климюк, – прогнозують надвечір 13 липня на півдні області: Луцькому та Володимирському районах. Рясний дощ та гроза триватимуть впродовж ночі. У зв'язку з цим оголошене штурмове попередження, – додає синоптик.Також уночі очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду.14 липня в області буде хмарно з помірним дощем та подекуди з грозою. Вітер 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 13-18 градусів тепла, вдень – +24 – +26.

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