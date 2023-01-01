У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО

У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 13 липня, на вулиці Гордіюк у Луцьку в обідню пору сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, мотоцикл та легковик зіткнулися поблизу офісного центру «Мега».

На місці аварії станом на 14:15 працюють поліцейські та медики.

Деталі – згодом.

У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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