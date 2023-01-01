Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Рудяка

Олександра Рудяка.



Про це



"Тіло



Маршрут траурного кортежу:



Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Воровського - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Київська - Ковельська - Дорошенка - Свободи- Космонавтів,53 (до рідної домівки).



Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 14 липня.



Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.



Маршрут від дому до собору:



Космонавтів - Свободи - Дорошенка - Ковельська - Незалежності - Шевченка", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 14 липня, на Волині зустрінуть загиблого ГерояПро це повідомили у Ківерцівській громаді."Тіло загиблого військовослужбовця Олександра Рудяка зустрічаємо завтра, 14 липня, орієнтовно о 11.50 год.Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Воровського - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Київська - Ковельська - Дорошенка - Свободи- Космонавтів,53 (до рідної домівки).Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 14 липня.Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.Космонавтів - Свободи - Дорошенка - Ковельська - Незалежності - Шевченка", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.

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