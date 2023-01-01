Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Рудяка
Сьогодні, 15:00
Завтра, 14 липня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Рудяка.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Тіло загиблого військовослужбовця Олександра Рудяка зустрічаємо завтра, 14 липня, орієнтовно о 11.50 год.
Маршрут траурного кортежу:
Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Воровського - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Київська - Ковельська - Дорошенка - Свободи- Космонавтів,53 (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 14 липня.
Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
Маршрут від дому до собору:
Космонавтів - Свободи - Дорошенка - Ковельська - Незалежності - Шевченка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Тіло загиблого військовослужбовця Олександра Рудяка зустрічаємо завтра, 14 липня, орієнтовно о 11.50 год.
Маршрут траурного кортежу:
Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Воровського - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Київська - Ковельська - Дорошенка - Свободи- Космонавтів,53 (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 14 липня.
Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
Маршрут від дому до собору:
Космонавтів - Свободи - Дорошенка - Ковельська - Незалежності - Шевченка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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