Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Рудяка

Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Рудяка
Завтра, 14 липня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Рудяка.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Тіло загиблого військовослужбовця Олександра Рудяка зустрічаємо завтра, 14 липня, орієнтовно о 11.50 год.

Маршрут траурного кортежу:

Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Воровського - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Київська - Ковельська - Дорошенка - Свободи- Космонавтів,53 (до рідної домівки).

Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 14 липня.

Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.

Маршрут від дому до собору:

Космонавтів - Свободи - Дорошенка - Ковельська - Незалежності - Шевченка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають загиблого на Алеї Слави міського кладовища.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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