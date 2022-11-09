Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний
Сьогодні, 14:35
Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на острів Зміїний.
Про це повідомили в ОК "Південь".
"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - йдеться в повідомленні.
Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. По селищу Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв.
"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують зменшувати сили ворога. За минулу добу відмінусовано 11 окупантів, човен, станцію РЕБ та крупнокаліберну гармату «Мста-Б»", - зазначили в командуванні.
Нагадаємо, що ворог вночі атакував «Шахедами», «Калібрами» і балістикою: ППО знищила 22 цілі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в ОК "Південь".
"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - йдеться в повідомленні.
Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. По селищу Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв.
"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують зменшувати сили ворога. За минулу добу відмінусовано 11 окупантів, човен, станцію РЕБ та крупнокаліберну гармату «Мста-Б»", - зазначили в командуванні.
Нагадаємо, що ворог вночі атакував «Шахедами», «Калібрами» і балістикою: ППО знищила 22 цілі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Рудяка
Сьогодні, 15:00
Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний
Сьогодні, 14:35
У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 14:24
Медіа