Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний

Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний
Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на острів Зміїний.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - йдеться в повідомленні.

Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. По селищу Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують зменшувати сили ворога. За минулу добу відмінусовано 11 окупантів, човен, станцію РЕБ та крупнокаліберну гармату «Мста-Б»", - зазначили в командуванні.

Нагадаємо, що ворог вночі атакував «Шахедами», «Калібрами» і балістикою: ППО знищила 22 цілі.

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Теги: Зміїний, бомба
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