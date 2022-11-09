Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний





Про це



"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - йдеться в повідомленні.



Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. По селищу Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв.



"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують зменшувати сили ворога. За минулу добу відмінусовано 11 окупантів, човен, станцію РЕБ та крупнокаліберну гармату «Мста-Б»", - зазначили в командуванні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на острів Зміїний.Про це повідомили в ОК "Південь"."На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - йдеться в повідомленні.Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. По селищу Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв."Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують зменшувати сили ворога. За минулу добу відмінусовано 11 окупантів, човен, станцію РЕБ та крупнокаліберну гармату «Мста-Б»", - зазначили в командуванні.Нагадаємо, що ворог вночі атакував «Шахедами», «Калібрами» і балістикою: ППО знищила 22 цілі

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