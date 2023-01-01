Ворог вночі атакував «Шахедами», «Калібрами» і балістикою: ППО знищила 22 цілі
Сьогодні, 08:50
В ніч на 13 липня протиповітряна оборона України знищила усі 20 дронів Shahed, якими атакував ворог, та 2 крилаті ракети "Калібр".
Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил.
За словами речника Повітряних сил полковника Юрія Ігната, була нічна атака і "Шахедами" і крилатими ракетами, а також зафіксовано одну балістичну ракету типу "Іскандер М". Її запустили з окупованого Криму з району Джанкой.
Дві крилаті ракети типу "Калібр" були запущені з Чорного моря, обидві знищені на різних напрямках протиповітряною обороною.
Також було зафіксовано ударні БПЛА типу Shahed-131/136 з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (з південного напрямку) і з півночі (курський напрямок).
"Можна говорити, що більшість БПЛА атакували Київщину, саме там значна частина ударних дронів була знищена. Тож, у підсумку маємо успішну роботу ППО: знищено 20 іранських "Шахедів" (усі, які летіли), також знищено 2 крилаті ракети "Калібр"", - зазначив Ігнат.
У Повітряних силах зазначають, що стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.
До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.
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Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил.
За словами речника Повітряних сил полковника Юрія Ігната, була нічна атака і "Шахедами" і крилатими ракетами, а також зафіксовано одну балістичну ракету типу "Іскандер М". Її запустили з окупованого Криму з району Джанкой.
Дві крилаті ракети типу "Калібр" були запущені з Чорного моря, обидві знищені на різних напрямках протиповітряною обороною.
Також було зафіксовано ударні БПЛА типу Shahed-131/136 з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (з південного напрямку) і з півночі (курський напрямок).
"Можна говорити, що більшість БПЛА атакували Київщину, саме там значна частина ударних дронів була знищена. Тож, у підсумку маємо успішну роботу ППО: знищено 20 іранських "Шахедів" (усі, які летіли), також знищено 2 крилаті ракети "Калібр"", - зазначив Ігнат.
У Повітряних силах зазначають, що стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.
До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.
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