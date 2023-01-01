Росія вночі атакувала Київ: є падіння уламків у 4 районах і 4 постраждалих





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Як йдеться у повідомленні, вночі 13 червня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо падіння уламків зафіксовані у 4 районах столиці.



За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за даною адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань 1 особу.



За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено 2-х потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу.



Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували.



Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.



У ДСНС додали, що на місцях подій було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок атаки російських безпілотників на Київ вночі 13 липня 2 людини отримали осколкові поранення і були госпіталізовані, ще 2 – отруїлися продуктами горіння, однак від госпіталізації відмовилися. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовані у 4 районах столиці.Про це повідомили у ДСНС України.Як йдеться у повідомленні, вночі 13 червня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо падіння уламків зафіксовані у 4 районах столиці.За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за даною адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань 1 особу.За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено 2-х потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу.Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували.Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.У ДСНС додали, що на місцях подій було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

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