Скільки коштують кавуни та перці на Варшавському ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:07
Ціна на перець у Луцьку на Варшавському ринку стартує від 80 гривень, а за кавуни просять від 30 гривень.
Про це йдеться в сюжеті «Конкурент TV».
За червоний перець з Волині продавці просять 130 гривень, а за гострий – 6 гривень за штуку. Закарпатські овочі дешевші – по 80 гривень за один кілограм.
Кілограм турецьких кавунів на «варшавці» вартує 30 гривень. Іспанські чи грецькі трохи дорожчі, за кілограм продавці просять уже 40 гривень. До того ж, продавці образу допоможуть вам обрати стиглий кавун, якщо самі не розбираєтесь у ягоді. Вони рекомендують звертати на сухий хвостик та дзвінке відлуння від удару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в сюжеті «Конкурент TV».
За червоний перець з Волині продавці просять 130 гривень, а за гострий – 6 гривень за штуку. Закарпатські овочі дешевші – по 80 гривень за один кілограм.
Кілограм турецьких кавунів на «варшавці» вартує 30 гривень. Іспанські чи грецькі трохи дорожчі, за кілограм продавці просять уже 40 гривень. До того ж, продавці образу допоможуть вам обрати стиглий кавун, якщо самі не розбираєтесь у ягоді. Вони рекомендують звертати на сухий хвостик та дзвінке відлуння від удару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні знову змінили правила бронювання військовозобов'язаних
Сьогодні, 08:18
Скільки коштують кавуни та перці на Варшавському ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:07
Окупанти готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим, – МАГАТЕ
Сьогодні, 04:47
На легкоатлетичному турнірі у Чехії лучанин здобув дві медалі
Сьогодні, 03:13
Медіа