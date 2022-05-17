Скільки коштують кавуни та перці на Варшавському ринку. ВІДЕО

Скільки коштують кавуни та перці на Варшавському ринку. ВІДЕО
Ціна на перець у Луцьку на Варшавському ринку стартує від 80 гривень, а за кавуни просять від 30 гривень.

Про це йдеться в сюжеті «Конкурент TV».

За червоний перець з Волині продавці просять 130 гривень, а за гострий – 6 гривень за штуку. Закарпатські овочі дешевші – по 80 гривень за один кілограм.

Кілограм турецьких кавунів на «варшавці» вартує 30 гривень. Іспанські чи грецькі трохи дорожчі, за кілограм продавці просять уже 40 гривень. До того ж, продавці образу допоможуть вам обрати стиглий кавун, якщо самі не розбираєтесь у ягоді. Вони рекомендують звертати на сухий хвостик та дзвінке відлуння від удару.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ціни, ринок, кавун
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні знову змінили правила бронювання військовозобов'язаних
Сьогодні, 08:18
Скільки коштують кавуни та перці на Варшавському ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:07
Частина територій – замінована: волинянам нагадали, де не можна збирати гриби
Сьогодні, 06:06
Окупанти готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим, – МАГАТЕ
Сьогодні, 04:47
На легкоатлетичному турнірі у Чехії лучанин здобув дві медалі
Сьогодні, 03:13
Схожі новини
Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку
01 червень, 12:50
На Волині подешевшали овочі. ВІДЕО На Волині подешевшали овочі. ВІДЕО
30 квітень, 15:13
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку та чи чекати на кавуни і мелітопольську черешню Скільки коштує полуниця на луцькому ринку та чи чекати на кавуни і мелітопольську черешню
17 травень, 2022, 15:10
У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку У скільки лучанам обійдеться лепеха напередодні Трійці: ціни на ринку
18 червень, 2021, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні знову змінили правила бронювання військовозобов'язаних
Сьогодні, 08:18
 0
Скільки коштують кавуни та перці на Варшавському ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:07
 0
Частина територій – замінована: волинянам нагадали, де не можна збирати гриби
Сьогодні, 06:06
 0
Окупанти готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим, – МАГАТЕ
Сьогодні, 04:47
 0
На легкоатлетичному турнірі у Чехії лучанин здобув дві медалі
Сьогодні, 03:13
 0
Медіа
відео
1/8