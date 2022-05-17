Скільки коштують кавуни та перці на Варшавському ринку. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



За червоний перець з Волині продавці просять 130 гривень, а за гострий – 6 гривень за штуку. Закарпатські овочі дешевші – по 80 гривень за один кілограм.



Кілограм турецьких кавунів на «варшавці» вартує 30 гривень. Іспанські чи грецькі трохи дорожчі, за кілограм продавці просять уже 40 гривень. До того ж, продавці образу допоможуть вам обрати стиглий кавун, якщо самі не розбираєтесь у ягоді. Вони рекомендують звертати на сухий хвостик та дзвінке відлуння від удару.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціна на перець у Луцьку на Варшавському ринку стартує від 80 гривень, а за кавуни просять від 30 гривень.Про це йдеться в сюжеті «Конкурент TV» За червоний перець з Волині продавці просять 130 гривень, а за гострий – 6 гривень за штуку. Закарпатські овочі дешевші – по 80 гривень за один кілограм.Кілограм турецьких кавунів на «варшавці» вартує 30 гривень. Іспанські чи грецькі трохи дорожчі, за кілограм продавці просять уже 40 гривень. До того ж, продавці образу допоможуть вам обрати стиглий кавун, якщо самі не розбираєтесь у ягоді. Вони рекомендують звертати на сухий хвостик та дзвінке відлуння від удару.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію