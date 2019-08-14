Частина територій – замінована: волинянам нагадали, де не можна збирати гриби
Сьогодні, 06:06
У прикордонних районах області діють обмеження на відвідування лісових масивів. В першу чергу – у зв’язку з воєнним станом та безпековими заходами поблизу кордону.
Про це нагадав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Він закликав не ігнорувати попередження на в’їздах у ліси:
• Значна частина прикордонних територій замінована.
• Нехтування знаками «Стоп, міни!» може бути смертельним. Навіть розворот авто на лісовій дорозі може спричинити наїзд на міну.
• Заборонено з’їжджати з лісових доріг, розбирати або перетинати штучно зроблені завали деревини у лісах.
Що стосується збору грибів та ягід:
• у Луцькому та Володимирському районах дозволено – крім місць із попереджувальними знаками;
• у Ковельському районі – повністю заборонено відвідування лісових масивів на території Заболоттівської та Самарівської територіальних громад;
• у Камінь-Каширському районі – заборонене відвідування лісів у Камінь-Каширській і Любешівській громадах.
Детальніше про місця, безпечні для збору дикоросів, можна дізнатись у громадах від місцевої влади.
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Про це нагадав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Він закликав не ігнорувати попередження на в’їздах у ліси:
• Значна частина прикордонних територій замінована.
• Нехтування знаками «Стоп, міни!» може бути смертельним. Навіть розворот авто на лісовій дорозі може спричинити наїзд на міну.
• Заборонено з’їжджати з лісових доріг, розбирати або перетинати штучно зроблені завали деревини у лісах.
Що стосується збору грибів та ягід:
• у Луцькому та Володимирському районах дозволено – крім місць із попереджувальними знаками;
• у Ковельському районі – повністю заборонено відвідування лісових масивів на території Заболоттівської та Самарівської територіальних громад;
• у Камінь-Каширському районі – заборонене відвідування лісів у Камінь-Каширській і Любешівській громадах.
Детальніше про місця, безпечні для збору дикоросів, можна дізнатись у громадах від місцевої влади.
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