Частина територій – замінована: волинянам нагадали, де не можна збирати гриби

У прикордонних районах області діють обмеження на відвідування лісових масивів. В першу чергу – у зв’язку з воєнним станом та безпековими заходами поблизу кордону.Про це нагадав голова Волинської ОВАВін закликав не ігнорувати попередження на в’їздах у ліси:• Значна частина прикордонних територій замінована.• Нехтування знаками «Стоп, міни!» може бути смертельним. Навіть розворот авто на лісовій дорозі може спричинити наїзд на міну.• Заборонено з’їжджати з лісових доріг, розбирати або перетинати штучно зроблені завали деревини у лісах.• у Луцькому та Володимирському районах дозволено – крім місць із попереджувальними знаками;• у Ковельському районі – повністю заборонено відвідування лісових масивів на території Заболоттівської та Самарівської територіальних громад;• у Камінь-Каширському районі – заборонене відвідування лісів у Камінь-Каширській і Любешівській громадах.Детальніше про місця, безпечні для збору дикоросів, можна дізнатись у громадах від місцевої влади.