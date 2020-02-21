На легкоатлетичному турнірі у Чехії лучанин здобув дві медалі

На легкоатлетичному турнірі у Чехії лучанин здобув дві медалі
Лучанин Ерік Костриця на міжнародному легкоатлетичному турнірі в Чехії здобув золоту та срібну медалі.

Про це з посиланням на федерацію легкої атлетики України пише "Суспільне".

61-ші змагання Velká cena Tábora a Memoriál Ing. Jana Pána 11 липня відбулися у місті Табор.

Ерік Костриця змагався на двох дистанціях. У бігу на 200 метрів став першим з результатом 21.12, на дистанції 100 метрів показав час 10.57 та посів друге місце.

Що відомо про Еріка Кострицю

Як повідомили у Волинській обласній школі спортивної майстерності, лучанин – один з лідерів українського короткого спринту.

В червні 2023-го Ерік Костриця в складі збірної України переміг в естафеті 4*100 в другому дивізіоні Командного чемпіонату Європи. Торік лучанин виборов "срібну" нагороду на міжнародній легкоатлетичній зустрічі в рамках World Athletics Continental Tour-2022.

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Теги: спорт, Луцьк, Ерік Костриця
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