У Польщі під час рибалки втопився молодий українець

У Польщі під час рибалки втопився молодий українець
25-річний громадянин України втонув у водоймі в місцевості Зельонка неподалік Воломіна.

Як повідомляє Yavp.pl, трагедія сталася у вівторок, 11 липня, після 16:00. Громадянин України спочатку ловив рибу в місцевій водоймі, а потім стрибнув у воду і вже на зʼявився на поверхні. Ймовірно, його вудка зачепилася за корчі й він хотів відчепити її.

На місце прибули рятувальники та водолази, але лише через майже 2 години їм вдалося знайти чоловіка, коли на порятунок не було вже навіть найменших шансів. Лікар на березі лише констатував смерть. Зараз правоохоронці зʼясовують всі обставини, які призвели до трагічного випадку. Відомо, що два тижні тому на цьому ж самому місці втопився 22-річний громадянин Азербайджану.

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Теги: Польща, смерть
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