13 липня на Волині: гортаючи календар
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13 липня день народження відзначають активістка Юлія Грищук, нотаріуска Тетяна Рачкова (на фото), балетмейстер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Іван, Пилип та Хома.
Усім зичимо здоров’я, злагоди і достатку.
У цей день 1926 року народився художник Борис Карабулін.
Хоч родом він і не з Луцька, однак мешкав в обласному центрі Волині з 1952-го. Брав активну участь у заснуванні та розбудові Товариства волинських художників – першої мистецької організації в області, а на початку 1960-х років став одним із ініціаторів формування в Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР.
Помер 14 січня 2012 року у Луцьку.
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Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Іван, Пилип та Хома.
Усім зичимо здоров’я, злагоди і достатку.
У цей день 1926 року народився художник Борис Карабулін.
Хоч родом він і не з Луцька, однак мешкав в обласному центрі Волині з 1952-го. Брав активну участь у заснуванні та розбудові Товариства волинських художників – першої мистецької організації в області, а на початку 1960-х років став одним із ініціаторів формування в Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР.
Помер 14 січня 2012 року у Луцьку.
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