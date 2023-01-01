Добрі новини від ВолиньPost за 12 липня

Українці й українки продовжують боротися за незалежність. Зрештою ми обов'язково здолаємо темряву і доведемо, що світло завжди перемагає!А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. Сьогодні, 12 липня, ми писали про таке:Міський головаНововолинська вручив премії випускникам, які склали НМТ на 200 балів. Він вручив сертифікати на премію в розмірі 1000 гривень:, випускниці Нововолинського ліцею № 2 за 200 балів з української мови,, випускнику Нововолинського ліцею № 3 та, випускнику Нововолинського ліцею № 8 - за математику,, випускнику Нововолинського ліцею № 8 – за історію. Такі ж сертифікати отримають, випускник Нововолинського ліцею № 4 імені Тараса Шевченка за 200 балів у НМТ з біології та, випускник Нововолинського ліцею №3 - з математики.Гуманітарний вантаж надійшов від подружжя вогнеборців з Німеччинита. Завдяки волонтерам волиняни отримали пожежні каски й тестери для перевірки апаратів на стисненому повітрі, а також вогнегасники, місткості для зберігання води, спеціальне взуття й медичні ноші.Юна лучанкаготується здійснити свою мрію. 12-річна спортсменка пів життя займається ММА та цьогоріч виборола можливість представляти Україну на Чемпіонаті світу. Змагання відбуватимуться в Об'єднаних Арабських Еміратах.Зауважимо, що особистим рекордом спортсменки є планка тривалістю 16 хвилин.За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:◾ особового складу – близько (+510) осіб◾ танків – 4090 (+1)◾ бойових броньованих машин – 7990 (+7)◾ артилерійських систем – 4402 (+17)◾ РСЗВ – 674 (+2)◾ засобів ППО – 415 (+1)◾ літаків – 315 (+0)◾ гелікоптерів – 310 (+0)◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33)◾ крилатих ракет – 1271 (+0)◾ кораблів/катерів – 18 (+0)◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12)◾ спеціальної техніки – 647 (+7).Group of 7 узгодила довготривалі безпекові зобовʼязання перед Україною. Вони будуть містити постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією.Маленький декламатор та актор з Луцькавиборов перше місце у міжнародному конкурсі «Змагаймось за нове життя», присвячений Лесі Українці.«Конкурс є досить потужним. Збирає неймовірну кількість учасників. Беремо участь вже четвертий рік поспіль і втретє Миколка лауреат. Спасибі журі за високу оцінку!» – пише мама хлопчика у фейсбуці.Близько п’ятнадцяти жінок з Іванич об’єдналися задля підтримки захисників. Їхній напрямок у волонтерстві – приготування смачних домашніх страв для воїнів, що нині виборюють перемогу України. Вареники, налисники, голубці, олів’є, вінегрет, а ще пишні випечені у печі на дровах пироги з яблуками та ягодами – гостинці, які раз у десять днів передають через волонтерів на передову. Організувала й налагодила процес приготування харчів, очільниця громадського об’єднання «Спілка матерів військовослужбовців Іваничівщини».