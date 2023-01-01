Добрі новини від ВолиньPost за 12 липня
12 липень, 23:17
Українці й українки продовжують боротися за незалежність. Зрештою ми обов'язково здолаємо темряву і доведемо, що світло завжди перемагає!
А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. Сьогодні, 12 липня, ми писали про таке:
На Волині міський голова преміював випускників, які склали НМТ на 200 балів
Міський голова Борис Карпус Нововолинська вручив премії випускникам, які склали НМТ на 200 балів. Він вручив сертифікати на премію в розмірі 1000 гривень: Олександрі Доновській, випускниці Нововолинського ліцею № 2 за 200 балів з української мови, Олександру Гоменюку, випускнику Нововолинського ліцею № 3 та Владиславу Осадчуку, випускнику Нововолинського ліцею № 8 - за математику, Арсену Монцю, випускнику Нововолинського ліцею № 8 – за історію. Такі ж сертифікати отримають Сергій Панько, випускник Нововолинського ліцею № 4 імені Тараса Шевченка за 200 балів у НМТ з біології та Борис Козачок, випускник Нововолинського ліцею №3 - з математики.
Волинські рятувальники отримали допомогу з Німеччини. ФОТО
Гуманітарний вантаж надійшов від подружжя вогнеборців з Німеччини Маркуса та Мелані Грас. Завдяки волонтерам волиняни отримали пожежні каски й тестери для перевірки апаратів на стисненому повітрі, а також вогнегасники, місткості для зберігання води, спеціальне взуття й медичні ноші.
12-річна волинянка візьме участь у Чемпіонаті світу з ММА
Юна лучанка Дарина Сакович готується здійснити свою мрію. 12-річна спортсменка пів життя займається ММА та цьогоріч виборола можливість представляти Україну на Чемпіонаті світу. Змагання відбуватимуться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Зауважимо, що особистим рекордом спортсменки є планка тривалістю 16 хвилин.
За добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу – близько (+510) осіб
◾ танків – 4090 (+1)
◾ бойових броньованих машин – 7990 (+7)
◾ артилерійських систем – 4402 (+17)
◾ РСЗВ – 674 (+2)
◾ засобів ППО – 415 (+1)
◾ літаків – 315 (+0)
◾ гелікоптерів – 310 (+0)
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33)
◾ крилатих ракет – 1271 (+0)
◾ кораблів/катерів – 18 (+0)
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12)
◾ спеціальної техніки – 647 (+7).
G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times
Group of 7 узгодила довготривалі безпекові зобовʼязання перед Україною. Вони будуть містити постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією.
Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі
Маленький декламатор та актор з Луцька Микола Варцаб'юк виборов перше місце у міжнародному конкурсі «Змагаймось за нове життя», присвячений Лесі Українці.
«Конкурс є досить потужним. Збирає неймовірну кількість учасників. Беремо участь вже четвертий рік поспіль і втретє Миколка лауреат. Спасибі журі за високу оцінку!» – пише мама хлопчика у фейсбуці.
На Волині матір захисника організувала на своєму обійсті волонтерську кухню. ФОТО
Близько п’ятнадцяти жінок з Іванич об’єдналися задля підтримки захисників. Їхній напрямок у волонтерстві – приготування смачних домашніх страв для воїнів, що нині виборюють перемогу України. Вареники, налисники, голубці, олів’є, вінегрет, а ще пишні випечені у печі на дровах пироги з яблуками та ягодами – гостинці, які раз у десять днів передають через волонтерів на передову. Організувала й налагодила процес приготування харчів Надія Рубан, очільниця громадського об’єднання «Спілка матерів військовослужбовців Іваничівщини».
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А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. Сьогодні, 12 липня, ми писали про таке:
На Волині міський голова преміював випускників, які склали НМТ на 200 балів
Міський голова Борис Карпус Нововолинська вручив премії випускникам, які склали НМТ на 200 балів. Він вручив сертифікати на премію в розмірі 1000 гривень: Олександрі Доновській, випускниці Нововолинського ліцею № 2 за 200 балів з української мови, Олександру Гоменюку, випускнику Нововолинського ліцею № 3 та Владиславу Осадчуку, випускнику Нововолинського ліцею № 8 - за математику, Арсену Монцю, випускнику Нововолинського ліцею № 8 – за історію. Такі ж сертифікати отримають Сергій Панько, випускник Нововолинського ліцею № 4 імені Тараса Шевченка за 200 балів у НМТ з біології та Борис Козачок, випускник Нововолинського ліцею №3 - з математики.
Волинські рятувальники отримали допомогу з Німеччини. ФОТО
Гуманітарний вантаж надійшов від подружжя вогнеборців з Німеччини Маркуса та Мелані Грас. Завдяки волонтерам волиняни отримали пожежні каски й тестери для перевірки апаратів на стисненому повітрі, а також вогнегасники, місткості для зберігання води, спеціальне взуття й медичні ноші.
12-річна волинянка візьме участь у Чемпіонаті світу з ММА
Юна лучанка Дарина Сакович готується здійснити свою мрію. 12-річна спортсменка пів життя займається ММА та цьогоріч виборола можливість представляти Україну на Чемпіонаті світу. Змагання відбуватимуться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Зауважимо, що особистим рекордом спортсменки є планка тривалістю 16 хвилин.
За добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу – близько (+510) осіб
◾ танків – 4090 (+1)
◾ бойових броньованих машин – 7990 (+7)
◾ артилерійських систем – 4402 (+17)
◾ РСЗВ – 674 (+2)
◾ засобів ППО – 415 (+1)
◾ літаків – 315 (+0)
◾ гелікоптерів – 310 (+0)
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33)
◾ крилатих ракет – 1271 (+0)
◾ кораблів/катерів – 18 (+0)
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12)
◾ спеціальної техніки – 647 (+7).
G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times
Group of 7 узгодила довготривалі безпекові зобовʼязання перед Україною. Вони будуть містити постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією.
Маленький декламатор з Луцька переміг у міжнародному конкурсі
Маленький декламатор та актор з Луцька Микола Варцаб'юк виборов перше місце у міжнародному конкурсі «Змагаймось за нове життя», присвячений Лесі Українці.
«Конкурс є досить потужним. Збирає неймовірну кількість учасників. Беремо участь вже четвертий рік поспіль і втретє Миколка лауреат. Спасибі журі за високу оцінку!» – пише мама хлопчика у фейсбуці.
На Волині матір захисника організувала на своєму обійсті волонтерську кухню. ФОТО
Близько п’ятнадцяти жінок з Іванич об’єдналися задля підтримки захисників. Їхній напрямок у волонтерстві – приготування смачних домашніх страв для воїнів, що нині виборюють перемогу України. Вареники, налисники, голубці, олів’є, вінегрет, а ще пишні випечені у печі на дровах пироги з яблуками та ягодами – гостинці, які раз у десять днів передають через волонтерів на передову. Організувала й налагодила процес приготування харчів Надія Рубан, очільниця громадського об’єднання «Спілка матерів військовослужбовців Іваничівщини».
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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