Зеленський вірить у перемогу за рік

Зеленський вірить у перемогу за рік
Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна переможе росію до наступного саміту НАТО, який відбудеться в середині 2024 року.

Про це він сказав на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО, передає кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання про очікування України до наступного саміту Альянсу, Зеленський зазначив: "Це правда, ми віримо в перемогу".

"Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО – символічно, все ж таки 75 років Альянсу – у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати й готуватись до цього саміту", – сказав він.

Голова держави підкреслив, що перемога – це головне та єдине його бажання, і "з перемогою точно прийде членство в НАТО".

Пряма мова: "І точно все всім зрозуміло: ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо: Україна виборювала таке недалеке майбутнє для себе – бути рівноправним членом ЄС, безпекового альянсу і незалежною державою", – додав президент.


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Теги: Зеленський, НАТО
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