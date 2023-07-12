Зеленський вірить у перемогу за рік

Володимир Зеленський сподівається, що Україна переможе росію до наступного саміту НАТО, який відбудеться в середині 2024 року.



Про це він сказав на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО, передає кореспондент



Відповідаючи на запитання про очікування України до наступного саміту Альянсу, Зеленський зазначив: "Це правда, ми віримо в перемогу".



"Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО – символічно, все ж таки 75 років Альянсу – у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати й готуватись до цього саміту", – сказав він.



Голова держави підкреслив, що перемога – це головне та єдине його бажання, і "з перемогою точно прийде членство в НАТО".



Пряма мова: "І точно все всім зрозуміло: ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо: Україна виборювала таке недалеке майбутнє для себе – бути рівноправним членом ЄС, безпекового альянсу і незалежною державою", – додав президент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентсподівається, що Україна переможе росію до наступного саміту НАТО, який відбудеться в середині 2024 року.Про це він сказав на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО, передає кореспондент "Європейської правди" Відповідаючи на запитання про очікування України до наступного саміту Альянсу, Зеленський зазначив: "Це правда, ми віримо в перемогу"."Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО – символічно, все ж таки 75 років Альянсу – у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати й готуватись до цього саміту", – сказав він.Голова держави підкреслив, що перемога – це головне та єдине його бажання, і "з перемогою точно прийде членство в НАТО".Пряма мова: "І точно все всім зрозуміло: ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо: Україна виборювала таке недалеке майбутнє для себе – бути рівноправним членом ЄС, безпекового альянсу і незалежною державою", – додав президент.

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