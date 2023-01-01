У війні з росією загинув воїн з Волині Володимир Кусий. ФОТО
Сьогодні, 21:30
У Доросинівській громаді знову втрата: загинув житель села Щурин Кусий Володимир Ростиславович, 1968 року народження.
Про це пише районна газета «Наш край».
Відомо, що сержант загинув у бою в районі населеного пункту Приютне Запорізької області 11 липня.
«Чоловік брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією рф проти України», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
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Про це пише районна газета «Наш край».
Відомо, що сержант загинув у бою в районі населеного пункту Приютне Запорізької області 11 липня.
«Чоловік брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією рф проти України», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
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