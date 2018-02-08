У Луцькому районі – аварія: мотоцикліст в’їхав у припарковане авто
Сьогодні, 21:00
У селі Озерце Луцького району мотоцикліст в’їхав у припаркований автомобіль.
Про це повідомили ВСН у пресслужбі поліції.
Зі слів пресслужби, станом на 20:00 на місці працювала слідчо-оперативна група.
Автомобіль «Опель» зазнав незначних ушкоджень.
Детальніше – згодом.
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Про це повідомили ВСН у пресслужбі поліції.
Зі слів пресслужби, станом на 20:00 на місці працювала слідчо-оперативна група.
Автомобіль «Опель» зазнав незначних ушкоджень.
Детальніше – згодом.
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