У Луцькому районі – аварія: мотоцикліст в’їхав у припарковане авто





Про це повідомили



Зі слів пресслужби, станом на 20:00 на місці працювала слідчо-оперативна група.



Автомобіль «Опель» зазнав незначних ушкоджень.



Детальніше – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Озерце Луцького району мотоцикліст в’їхав у припаркований автомобіль.Про це повідомили ВСН у пресслужбі поліції.Зі слів пресслужби, станом на 20:00 на місці працювала слідчо-оперативна група.Автомобіль «Опель» зазнав незначних ушкоджень.Детальніше – згодом.

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