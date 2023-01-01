Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 липня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 13 липня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Народний прогноз погоди: У цей день відзначається собор святих славних і всехвальних 12 апостолів: Петра, Андрія, Якова Заведієвого, Івана, Пилипа, Варфоломія, Хоми, Матвія, Якова Алфієва, Іуди Іаковля, Симона Зилота і Матвія. Наші пращури прислуховувались до зозулі: якщо вона продовжує кувати – літо буде хороше і довге.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Народний прогноз погоди: У цей день відзначається собор святих славних і всехвальних 12 апостолів: Петра, Андрія, Якова Заведієвого, Івана, Пилипа, Варфоломія, Хоми, Матвія, Якова Алфієва, Іуди Іаковля, Симона Зилота і Матвія. Наші пращури прислуховувались до зозулі: якщо вона продовжує кувати – літо буде хороше і довге.
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