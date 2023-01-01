На Волині за фішингові шахрайства судитимуть жителя Миколаївщини

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем Миколаївської області шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.За даними слідства, сім разів до того судимий чоловік із не встановленим поки спільником займалися фішингом – різновидом шахрайства, спрямованим на отримання від громадян відомостей про реквізити їхніх банківських карток задля викрадення з них грошей.Упродовж грудня 2022 року на платформі онлайн-оголошень OLX вони підшуковували оголошення про продаж речей, після чого під виглядом покупця писали продавцям з різних номерів у месенджерах, погоджувалися придбати товар та пропонували оформити послугу «OLX-доставка» – і надавали фішингове посилання.Перейшовши за ним, потерпілі опинялась на сайті, схожому на справжній сайт оформлення послуги «OLX-доставка», де вони вводили дані своєї банківської картки (номер, код cvv та термін дії) – і після цього шахраї вже мали повний доступ до їхнього карткового рахунку.У такий спосіб вони ошукали громадянина на суму понад 100 тисяч гривень.Матеріали щодо спільника обвинуваченого виділені в окреме провадження.