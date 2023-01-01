На Волині авто, яке везло хворого до медзакладу, застрягло у піску
Сьогодні, 19:40
10-го липня на Любомльщині легковик, яким чоловік віз свого батька до медзакладу, застряг на грунтовій дорозі й не міг самостійно виїхати з піщаної пастки.
Про це повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громади у Волинській області.
Ввечері 10-го липня голова Головненської громади зателефонував до місцевих «шерифів» і повідомив, що мешканець смт Головне відвозив свого батька, якому стало зле. до амбулаторії в село Згорани, але вирішив скоротити шлях через ліс і потрапив в піщану пастку, звідки вже самостійно не міг вибратись.
Офіцери громади оперативно прибули на місце та допомогли водію, після чого чоловік швидко відвіз свого батька до амбулаторії, де йому надали необхідну медичну допомогу.
«Можна було лише уявити, що могло б бути, якби поряд не опинились поліцейські офіцери громади!» – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громади у Волинській області.
Ввечері 10-го липня голова Головненської громади зателефонував до місцевих «шерифів» і повідомив, що мешканець смт Головне відвозив свого батька, якому стало зле. до амбулаторії в село Згорани, але вирішив скоротити шлях через ліс і потрапив в піщану пастку, звідки вже самостійно не міг вибратись.
Офіцери громади оперативно прибули на місце та допомогли водію, після чого чоловік швидко відвіз свого батька до амбулаторії, де йому надали необхідну медичну допомогу.
«Можна було лише уявити, що могло б бути, якби поряд не опинились поліцейські офіцери громади!» – йдеться у дописі.
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