На Волині авто, яке везло хворого до медзакладу, застрягло у піску

На Волині авто, яке везло хворого до медзакладу, застрягло у піску
10-го липня на Любомльщині легковик, яким чоловік віз свого батька до медзакладу, застряг на грунтовій дорозі й не міг самостійно виїхати з піщаної пастки.

Про це повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громади у Волинській області.

Ввечері 10-го липня голова Головненської громади зателефонував до місцевих «шерифів» і повідомив, що мешканець смт Головне відвозив свого батька, якому стало зле. до амбулаторії в село Згорани, але вирішив скоротити шлях через ліс і потрапив в піщану пастку, звідки вже самостійно не міг вибратись.

Офіцери громади оперативно прибули на місце та допомогли водію, після чого чоловік швидко відвіз свого батька до амбулаторії, де йому надали необхідну медичну допомогу.

«Можна було лише уявити, що могло б бути, якби поряд не опинились поліцейські офіцери громади!» – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 липня
Сьогодні, 20:00
На Волині авто, яке везло хворого до медзакладу, застрягло у піску
Сьогодні, 19:40
Влучання у готель на Запоріжжі: окупанти цілу ніч вантажівками вивозили до моргу тіла своїх, — Генштаб
Сьогодні, 19:20
Пригортає до себе улюблену іграшку свого маленького донора: розповідь про 6-річну дівчинку з Волині із пересадженим серцем
Сьогодні, 18:45
Росіяни атакували Запоріжжя: 18 поранених, серед них 6 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 липня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині авто, яке везло хворого до медзакладу, застрягло у піску
Сьогодні, 19:40
 0
Влучання у готель на Запоріжжі: окупанти цілу ніч вантажівками вивозили до моргу тіла своїх, — Генштаб
Сьогодні, 19:20
 0
Пригортає до себе улюблену іграшку свого маленького донора: розповідь про 6-річну дівчинку з Волині із пересадженим серцем
Сьогодні, 18:45
 0
Росіяни атакували Запоріжжя: 18 поранених, серед них 6 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8