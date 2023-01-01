У Луцьку на Кравчука – ДТП за участю двох авто

У Луцьку на Кравчука – ДТП за участю двох авто
У Луцьку на вулиці Кравчука сталась аварія за участю двох автівок.

Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.

Відомо, що аварія сталась надвечір 12 липня близько 19:00. Обидві автівки отримали значні пошкодження.

Інформації про постраждалих немає. На місце аварії викликали патрульну поліцію.

Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Кравчука – ДТП за участю двох авто
Сьогодні, 22:22
Зеленський вірить у перемогу за рік
Сьогодні, 22:00
У війні з росією загинув воїн з Волині Володимир Кусий. ФОТО
Сьогодні, 21:30
У Луцькому районі – аварія: мотоцикліст в’їхав у припарковане авто
Сьогодні, 21:00
На Волині за фішингові шахрайства судитимуть жителя Миколаївщини
Сьогодні, 20:30
Схожі новини
У Луцьку – аварія на Ковельській: розповіли деталі У Луцьку – аварія на Ковельській: розповіли деталі
11 липень, 10:00
У Луцьку вночі п’яна 32-річна водійка скоїла ДТП. ФОТО У Луцьку вночі п’яна 32-річна водійка скоїла ДТП. ФОТО
07 липень, 10:40
П'яним збив пішохідку і втік з місця ДТП: волинянин отримав сім років тюрми П'яним збив пішохідку і втік з місця ДТП: волинянин отримав сім років тюрми
07 липень, 10:32
У Луцьку авто збило дитину: оприлюднили момент удару. ВІДЕО У Луцьку авто збило дитину: оприлюднили момент удару. ВІДЕО
07 липень, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Кравчука – ДТП за участю двох авто
Сьогодні, 22:22
 0
Зеленський вірить у перемогу за рік
Сьогодні, 22:00
 0
У війні з росією загинув воїн з Волині Володимир Кусий. ФОТО
Сьогодні, 21:30
 0
У Луцькому районі – аварія: мотоцикліст в’їхав у припарковане авто
Сьогодні, 21:00
 0
На Волині за фішингові шахрайства судитимуть жителя Миколаївщини
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8