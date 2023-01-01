У Луцьку на Кравчука – ДТП за участю двох авто
Сьогодні, 22:22
У Луцьку на вулиці Кравчука сталась аварія за участю двох автівок.
Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
Відомо, що аварія сталась надвечір 12 липня близько 19:00. Обидві автівки отримали значні пошкодження.
Інформації про постраждалих немає. На місце аварії викликали патрульну поліцію.
Деталі – згодом.
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Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
Відомо, що аварія сталась надвечір 12 липня близько 19:00. Обидві автівки отримали значні пошкодження.
Інформації про постраждалих немає. На місце аварії викликали патрульну поліцію.
Деталі – згодом.
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