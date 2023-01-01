За добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів
Сьогодні, 09:30
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу – близько (+510) осіб ліквідовано
◾ танків – 4090 (+1)
◾ бойових броньованих машин – 7990 (+7)
◾ артилерійських систем – 4402 (+17)
◾ РСЗВ – 674 (+2)
◾ засоби ППО – 415 (+1)
◾ літаків – 315 (+0)
◾ гелікоптерів – 310 (+0)
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33)
◾ крилаті ракети – 1271 (+0)
◾ кораблі/катери – 18 (+0)
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12)
◾ спеціальна техніка – 647 (+7).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу – близько (+510) осіб ліквідовано
◾ танків – 4090 (+1)
◾ бойових броньованих машин – 7990 (+7)
◾ артилерійських систем – 4402 (+17)
◾ РСЗВ – 674 (+2)
◾ засоби ППО – 415 (+1)
◾ літаків – 315 (+0)
◾ гелікоптерів – 310 (+0)
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33)
◾ крилаті ракети – 1271 (+0)
◾ кораблі/катери – 18 (+0)
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12)
◾ спеціальна техніка – 647 (+7).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горів деревообробний цех
Сьогодні, 09:40
За добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 12 липня
Сьогодні, 09:15
Українські захисники мають успіх на двох напрямках біля Бахмута
Сьогодні, 09:10
Медіа