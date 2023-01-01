За добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів

За добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу – близько (+510) осіб ліквідовано

◾ танків – 4090 (+1)

◾ бойових броньованих машин – 7990 (+7)

◾ артилерійських систем – 4402 (+17)

◾ РСЗВ – 674 (+2)

◾ засоби ППО – 415 (+1)

◾ літаків – 315 (+0)

◾ гелікоптерів – 310 (+0)

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33)

◾ крилаті ракети – 1271 (+0)

◾ кораблі/катери – 18 (+0)

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12)

◾ спеціальна техніка – 647 (+7).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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