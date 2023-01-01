За добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу – близько (+510) осіб ліквідовано



◾ танків – 4090 (+1)



◾ бойових броньованих машин – 7990 (+7)



◾ артилерійських систем – 4402 (+17)



◾ РСЗВ – 674 (+2)



◾ засоби ППО – 415 (+1)



◾ літаків – 315 (+0)



◾ гелікоптерів – 310 (+0)



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33)



◾ крилаті ракети – 1271 (+0)



◾ кораблі/катери – 18 (+0)



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12)



◾ спеціальна техніка – 647 (+7).



Дані уточнюються.

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