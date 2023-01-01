На Черкащині вночі росіяни влучили в об'єкт інфраструктури: є постраждалі





Про це Ігор Табурець.



"Складна ніч. Понад три з половиною години Черкащина була на тривозі. Ворог атакував нашу область "шахедами". Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа - натепер уже ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні. Обстеження території триває", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 12 липня, росія здійснила атаку дронами-камікадзе на Черкаську область.Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації"Складна ніч. Понад три з половиною години Черкащина була на тривозі. Ворог атакував нашу область "шахедами". Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа - натепер уже ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні. Обстеження території триває", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що уночі Сили ППО знищили 11 із 15 «шахедів»

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