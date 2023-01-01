На Черкащині вночі росіяни влучили в об'єкт інфраструктури: є постраждалі

На Черкащині вночі росіяни влучили в об'єкт інфраструктури: є постраждалі
Цієї ночі, 12 липня, росія здійснила атаку дронами-камікадзе на Черкаську область.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Складна ніч. Понад три з половиною години Черкащина була на тривозі. Ворог атакував нашу область "шахедами". Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа - натепер уже ліквідована. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні. Обстеження території триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уночі Сили ППО знищили 11 із 15 «шахедів».

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Теги: Росія, Україна, війна, Черкащина
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