На Волині горів деревообробний цех

На Волині горів деревообробний цех
Уночі 12 липня рятувальники ліквідували пожежу в деревообробному цеху в м. Ківерці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 01:25 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в деревообробному цеху у місті Ківерці. За 2 хвилини до місця виклику прибули рятувальники найближче розташованого підрозділу. З’ясувалося, що вогонь охопив покрівлю деревообробного цеху та поширився всередину будівлі.

На місці надзвичайної події зосередили сили і засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів – 6 ДПРЧ м. Ківерці та 25 і 1 ДПРЧ м. Луцька.

Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося врятувати від знищення частину будівлі, де розміщений виробничий цех та запобігти перекиданню вогню на розташовані поруч будівлі та суміжний відкритий склад готової продукції. Крім того, рятувальники евакуювали два вантажні транспортні засоби з газовим обладнанням, що були припарковані упритул до місця виникнення пожежі.

О 02:10 рятувальники локалізували горіння, о 03:20 – ліквідували.
На місці події працювали 28 рятувальників, залучено 5 одиниць техніки.

Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, Ківерці, деревообробний цех, пожежа
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