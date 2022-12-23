Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»





Про це Еля Коротинська.



Зустріч полеглих захисників запланована об 11:00 (можливі зміни в часі).



"Зустрічаємо екіпаж "На щиті" при в'їзді до Луцька. Збір - об 10:30 на АЗС «King Oil». Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.



Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.



Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.



"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «На щиті»", - наголосила волонтерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 липня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія "На щиті", яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Про це повідомила волонтеркаЗустріч полеглих захисників запланована об 11:00 (можливі зміни в часі)."Зустрічаємо екіпаж "На щиті" при в'їзді до Луцька. Збір - об 10:30 на АЗС «King Oil». Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною."Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «На щиті»", - наголосила волонтерка.

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