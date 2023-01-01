У пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» — черги через ремонтні роботи
Сьогодні, 10:40
У пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» розпочались ремонтні роботи. Через це на в'їзд в Україну утворилися черги.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Через ремонтні роботи у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» сповільнився пропуск вантажівок на в'їзд в Україну.
Зазначається, що ремонт триватиме упродовж місяця.
На під'їзних шляхах до Дорогуська накопичується черга. Станом на ранок 12 липня у черзі налічувалося 500 ваговозів.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Через ремонтні роботи у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» сповільнився пропуск вантажівок на в'їзд в Україну.
Зазначається, що ремонт триватиме упродовж місяця.
На під'їзних шляхах до Дорогуська накопичується черга. Станом на ранок 12 липня у черзі налічувалося 500 ваговозів.
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