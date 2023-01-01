У пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» — черги через ремонтні роботи





Про це



Через ремонтні роботи у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» сповільнився пропуск вантажівок на в'їзд в Україну.



Зазначається, що ремонт триватиме упродовж місяця.



На під'їзних шляхах до Дорогуська накопичується черга. Станом на ранок 12 липня у черзі налічувалося 500 ваговозів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» розпочались ремонтні роботи. Через це на в'їзд в Україну утворилися черги.Про це повідомляє Держприкордонслужба.Через ремонтні роботи у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» сповільнився пропуск вантажівок на в'їзд в Україну.Зазначається, що ремонт триватиме упродовж місяця.На під'їзних шляхах до Дорогуська накопичується черга. Станом на ранок 12 липня у черзі налічувалося 500 ваговозів.

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