Уночі Сили ППО знищили 11 із 15 «шахедів»

Уночі Сили ППО знищили 11 із 15 «шахедів»
У ніч на 12 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр» та «Схід». До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах, військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога.

Нагадаємо, що окупанти за добу завдали 65 авіаційних ударів по Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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