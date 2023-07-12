Українські захисники мають успіх на двох напрямках біля Бахмута
Сьогодні, 09:10
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському наші війська ведуть наступальні дії північніше та північніше Бахмута. На напрямках Біла Гора - Андріївка та Біла Гора - Курдюмівка мали частковий успіх, закріплюються.
Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua.
Наші воїни завдають вогневого ураження артилерію по цілях противника та ведуть заходи контрбатарейної боротьби.
Ворог чинить потужний спротив, переміщує підрозділи, застосовує резерви.
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Купʼянському, Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Окупанти застосовують резерви. Протягом доби було 29 бойових зіткнень.
Нагадаємо, що уночі Сили ППО знищили 11 із 15 «шахедів».
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Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua.
Наші воїни завдають вогневого ураження артилерію по цілях противника та ведуть заходи контрбатарейної боротьби.
Ворог чинить потужний спротив, переміщує підрозділи, застосовує резерви.
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Купʼянському, Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Окупанти застосовують резерви. Протягом доби було 29 бойових зіткнень.
Нагадаємо, що уночі Сили ППО знищили 11 із 15 «шахедів».
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