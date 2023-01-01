12-річна волинянка візьме участь у Чемпіонаті світу з ММА

Дарина Сакович готується здійснити свою мрію. 12-річна спортсменка пів життя займається ММА та цьогоріч виборола можливість представляти Україну на Чемпіонаті світу.



Про це йдеться у сюжеті



Змагання відбуватимуться в Об'єднаних Арабських Еміратах.



Дарина має досвід участі у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня, є дворазовою чемпіонкою України з джиу-джитсу, але ще не брала участі у світовій першості.



"Трохи страшно, але я сильно налаштована перемагати", - каже перед Чемпіонатом світу юна борчиня.



Спорт зробив дівчину витривалою та вмотивованою. Особистим рекордом спортсменки є планка тривалістю 16 хвилин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юна лучанкаготується здійснити свою мрію. 12-річна спортсменка пів життя займається ММА та цьогоріч виборола можливість представляти Україну на Чемпіонаті світу.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Змагання відбуватимуться в Об'єднаних Арабських Еміратах.Дарина має досвід участі у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня, є дворазовою чемпіонкою України з джиу-джитсу, але ще не брала участі у світовій першості."Трохи страшно, але я сильно налаштована перемагати", - каже перед Чемпіонатом світу юна борчиня.Спорт зробив дівчину витривалою та вмотивованою. Особистим рекордом спортсменки є планка тривалістю 16 хвилин.

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