12-річна волинянка візьме участь у Чемпіонаті світу з ММА
Сьогодні, 08:35
Юна лучанка Дарина Сакович готується здійснити свою мрію. 12-річна спортсменка пів життя займається ММА та цьогоріч виборола можливість представляти Україну на Чемпіонаті світу.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Змагання відбуватимуться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Дарина має досвід участі у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня, є дворазовою чемпіонкою України з джиу-джитсу, але ще не брала участі у світовій першості.
"Трохи страшно, але я сильно налаштована перемагати", - каже перед Чемпіонатом світу юна борчиня.
Спорт зробив дівчину витривалою та вмотивованою. Особистим рекордом спортсменки є планка тривалістю 16 хвилин.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Змагання відбуватимуться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Дарина має досвід участі у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня, є дворазовою чемпіонкою України з джиу-джитсу, але ще не брала участі у світовій першості.
"Трохи страшно, але я сильно налаштована перемагати", - каже перед Чемпіонатом світу юна борчиня.
Спорт зробив дівчину витривалою та вмотивованою. Особистим рекордом спортсменки є планка тривалістю 16 хвилин.
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