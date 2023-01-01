12-річна волинянка візьме участь у Чемпіонаті світу з ММА

12-річна волинянка візьме участь у Чемпіонаті світу з ММА
Юна лучанка Дарина Сакович готується здійснити свою мрію. 12-річна спортсменка пів життя займається ММА та цьогоріч виборола можливість представляти Україну на Чемпіонаті світу.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Змагання відбуватимуться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Дарина має досвід участі у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня, є дворазовою чемпіонкою України з джиу-джитсу, але ще не брала участі у світовій першості.

"Трохи страшно, але я сильно налаштована перемагати", - каже перед Чемпіонатом світу юна борчиня.

Спорт зробив дівчину витривалою та вмотивованою. Особистим рекордом спортсменки є планка тривалістю 16 хвилин.


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Теги: спорт, Волинь, ММА
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