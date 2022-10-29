Переселенка з Волновахи хоче стати автомайстринею на Волині. ВІДЕО

Ольга Гонтарєва з Волновахи - одна з тих українців, яких війна змусила покинути рідні домівки та почати все з нуля. Жінка приїхала на захід України та навіть опановує новий для себе фах.



Про це йдеться у сюжеті



До повномасштабної війни Ольга мала звичне життя - робота, сім'я, четверо дітей. На початку повномасштабного вторгнення не вірила, що російські окупанти прийдуть у її місто, але коли у Волновасі розпочалися бої зібрала дітей та поїхала до Львова, потім до Ужгорода.



Дізнавшись про безплатне навчання у Ковельській школі автодіагностики не стала вагатися і вирішила опановувати тонкощі автодіагностики.



Наразі переселенка мріє відкрити свою СТО, але ще не знає де це буде. Поки повертатися на малу Батьківщину з дітьми не планує з міркувань безпеки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Волновахи - одна з тих українців, яких війна змусила покинути рідні домівки та почати все з нуля. Жінка приїхала на захід України та навіть опановує новий для себе фах.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу До повномасштабної війни Ольга мала звичне життя - робота, сім'я, четверо дітей. На початку повномасштабного вторгнення не вірила, що російські окупанти прийдуть у її місто, але коли у Волновасі розпочалися бої зібрала дітей та поїхала до Львова, потім до Ужгорода.Дізнавшись про безплатне навчання у Ковельській школі автодіагностики не стала вагатися і вирішила опановувати тонкощі автодіагностики.Наразі переселенка мріє відкрити свою СТО, але ще не знає де це буде. Поки повертатися на малу Батьківщину з дітьми не планує з міркувань безпеки.

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