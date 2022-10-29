Переселенка з Волновахи хоче стати автомайстринею на Волині. ВІДЕО

Переселенка з Волновахи хоче стати автомайстринею на Волині. ВІДЕО
Ольга Гонтарєва з Волновахи - одна з тих українців, яких війна змусила покинути рідні домівки та почати все з нуля. Жінка приїхала на захід України та навіть опановує новий для себе фах.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

До повномасштабної війни Ольга мала звичне життя - робота, сім'я, четверо дітей. На початку повномасштабного вторгнення не вірила, що російські окупанти прийдуть у її місто, але коли у Волновасі розпочалися бої зібрала дітей та поїхала до Львова, потім до Ужгорода.

Дізнавшись про безплатне навчання у Ковельській школі автодіагностики не стала вагатися і вирішила опановувати тонкощі автодіагностики.

Наразі переселенка мріє відкрити свою СТО, але ще не знає де це буде. Поки повертатися на малу Батьківщину з дітьми не планує з міркувань безпеки.


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Теги: Волинь, переселенка, Волноваха
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