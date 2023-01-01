Волинські рятувальники отримали допомогу з Німеччини. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Волинські рятувальники отримали гуманітарну допомогу від благодійників з Німеччини.
Гуманітарний вантаж надійшов від подружжя вогнеборців з Німеччини Маркуса та Мелані Грас, - повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
Благодійники зібрали засоби й спорядження для потреб рятувальників й за сприяння асоціації Pod Napięciem з польського міста Красностав та волонтерів з України доправили його на Волинь.
Завдяки волонтерам волиняни отримали пожежні каски й тестери для перевірки апаратів на стисненому повітрі, а також вогнегасники, місткості для зберігання води, спеціальне взуття й медичні ноші.
Отримана допомога буде спрямована до підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області відповідно до потреб та специфіки їх діяльності.
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Гуманітарний вантаж надійшов від подружжя вогнеборців з Німеччини Маркуса та Мелані Грас, - повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
Благодійники зібрали засоби й спорядження для потреб рятувальників й за сприяння асоціації Pod Napięciem з польського міста Красностав та волонтерів з України доправили його на Волинь.
Завдяки волонтерам волиняни отримали пожежні каски й тестери для перевірки апаратів на стисненому повітрі, а також вогнегасники, місткості для зберігання води, спеціальне взуття й медичні ноші.
Отримана допомога буде спрямована до підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області відповідно до потреб та специфіки їх діяльності.
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