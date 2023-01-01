Волинські рятувальники отримали допомогу з Німеччини. ФОТО

Волинські рятувальники отримали гуманітарну допомогу від благодійників з Німеччини.Гуманітарний вантаж надійшов від подружжя вогнеборців з Німеччинита, - повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.Благодійники зібрали засоби й спорядження для потреб рятувальників й за сприяння асоціації Pod Napięciem з польського міста Красностав та волонтерів з України доправили його на Волинь.Завдяки волонтерам волиняни отримали пожежні каски й тестери для перевірки апаратів на стисненому повітрі, а також вогнегасники, місткості для зберігання води, спеціальне взуття й медичні ноші.Отримана допомога буде спрямована до підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області відповідно до потреб та специфіки їх діяльності.