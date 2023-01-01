На Волині міський голова преміював випускників, які склали НМТ на 200 балів

На Волині міський голова преміював випускників, які склали НМТ на 200 балів
Міський голова Нововолинська вручив премії випускникам, які склали НМТ на 200 балів.

Про це повідомили у Нововолинській міській раді.

Борис Карпус зустрівся з випускниками Нововолинських ліцеїв, які цьогоріч склали національний мультитест на 200 балів. Разом із заступницею Ніною Шумською, начальником управління освіти Сергієм Морозом і його заступницею Вікторією Римарчук привітали майбутніх студентів і побажали їм нових високих здобутків.

Міський голова вручив сертифікати на премію в розмірі 1000 гривень:
Олександрі Доновській, випускниці Нововолинського ліцею № 2 за 200 балів з української мови, Олександру Гоменюку, випускнику Нововолинського ліцею № 3 та Владиславу Осадчуку, випускнику Нововолинського ліцею № 8 - за математику, Арсену Монцю, випускнику Нововолинського ліцею № 8 – за історію.
Такі ж сертифікати отримають Сергій Панько, випускник Нововолинського ліцею № 4 імені Тараса Шевченка за 200 балів у НМТ з біології та Борис Козачок, випускник Нововолинського ліцею №3 - з математики.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, НМТ
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