На Волині міський голова преміював випускників, які склали НМТ на 200 балів
Сьогодні, 02:17
Міський голова Нововолинська вручив премії випускникам, які склали НМТ на 200 балів.
Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
Борис Карпус зустрівся з випускниками Нововолинських ліцеїв, які цьогоріч склали національний мультитест на 200 балів. Разом із заступницею Ніною Шумською, начальником управління освіти Сергієм Морозом і його заступницею Вікторією Римарчук привітали майбутніх студентів і побажали їм нових високих здобутків.
Міський голова вручив сертифікати на премію в розмірі 1000 гривень:
Олександрі Доновській, випускниці Нововолинського ліцею № 2 за 200 балів з української мови, Олександру Гоменюку, випускнику Нововолинського ліцею № 3 та Владиславу Осадчуку, випускнику Нововолинського ліцею № 8 - за математику, Арсену Монцю, випускнику Нововолинського ліцею № 8 – за історію.
Такі ж сертифікати отримають Сергій Панько, випускник Нововолинського ліцею № 4 імені Тараса Шевченка за 200 балів у НМТ з біології та Борис Козачок, випускник Нововолинського ліцею №3 - з математики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
Борис Карпус зустрівся з випускниками Нововолинських ліцеїв, які цьогоріч склали національний мультитест на 200 балів. Разом із заступницею Ніною Шумською, начальником управління освіти Сергієм Морозом і його заступницею Вікторією Римарчук привітали майбутніх студентів і побажали їм нових високих здобутків.
Міський голова вручив сертифікати на премію в розмірі 1000 гривень:
Олександрі Доновській, випускниці Нововолинського ліцею № 2 за 200 балів з української мови, Олександру Гоменюку, випускнику Нововолинського ліцею № 3 та Владиславу Осадчуку, випускнику Нововолинського ліцею № 8 - за математику, Арсену Монцю, випускнику Нововолинського ліцею № 8 – за історію.
Такі ж сертифікати отримають Сергій Панько, випускник Нововолинського ліцею № 4 імені Тараса Шевченка за 200 балів у НМТ з біології та Борис Козачок, випускник Нововолинського ліцею №3 - з математики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині міський голова преміював випускників, які склали НМТ на 200 балів
Сьогодні, 02:17
12 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 11 липня
11 липень, 23:23
На Волині скажений домашній кіт покусав жінку та двох дітей. ВІДЕО
11 липень, 22:13
Медіа