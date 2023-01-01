На Волині міський голова преміював випускників, які склали НМТ на 200 балів

Міський голова Нововолинська вручив премії випускникам, які склали НМТ на 200 балів.Про це повідомили у Нововолинській міській раді.зустрівся з випускниками Нововолинських ліцеїв, які цьогоріч склали національний мультитест на 200 балів. Разом із заступницею, начальником управління освітиі його заступницеюпривітали майбутніх студентів і побажали їм нових високих здобутків.Міський голова вручив сертифікати на премію в розмірі 1000 гривень:, випускниці Нововолинського ліцею № 2 за 200 балів з української мови,, випускнику Нововолинського ліцею № 3 та, випускнику Нововолинського ліцею № 8 - за математику,, випускнику Нововолинського ліцею № 8 – за історію.Такі ж сертифікати отримають, випускник Нововолинського ліцею № 4 імені Тараса Шевченка за 200 балів у НМТ з біології та, випускник Нововолинського ліцею №3 - з математики.