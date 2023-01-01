Перша жінка-військова пройшла спецкурс виживання ССО України. ФОТО

Перша жінка-військова пройшла спецкурс виживання ССО України. ФОТО
Під час випуску кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій "номер 68" отримала нашивку "спеціальні операції".

Про це повідомляють у пресслужбі ССО.

"Номер 68 - це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО. Попереду розподіл в одну з військових частин та тяжка робота задля наближення Перемоги України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них - 46 військових і 80 цивільних.
Перша жінка-військова пройшла спецкурс виживання ССО України. ФОТО
Перша жінка-військова пройшла спецкурс виживання ССО України. ФОТО
Перша жінка-військова пройшла спецкурс виживання ССО України. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, жінка
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