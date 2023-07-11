Добрі новини від ВолиньPost за 11 липня
11 липень, 23:23
Нині неабияк важливо підтримувати бойовий дух, а його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових, які з кожним днем наближують перемогу. Тож щиро ділимося позитивними новинами з вами!
Сьогодні, 11 липня, читайте про таке:
В Україні вперше пересадили серце шестирічній дитині
Вперше в Україні була проведена операція з трансплантації серця шестирічній дитині!
На щастя, операція минула успішно. Нині дитина почувається добре.
За минулу добу ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 11 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 11.07.23 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб,
- танків ‒ 4089 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,
- артилерійських систем – 4385 (+14) од,
- РСЗВ – 672 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 414 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1271 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
- спеціальної техніки ‒ 640 (+8).
На Волині випускниця ліцею склала мультипредметний тест на максимальні 600 балів
Випускниця ковельського ліцею №11 Богдана Ладанець ‒ єдина у громаді набрала рекордні 600 балів з трьох предметів: українська мова, математика та історія України.
Вітаємо і пишаємось!
На Волині рятувальники визволили із зачиненої квартири жінку, яка потребувала допомоги
Протягом минулої доби волинські рятувальники здійснили 1 виїзд на проведення аварійно-рятувальних робіт.
З 11 липня волиняни більше не побачать рекламу айкосів та електронних сигарет
З 11 липня 2023 року на Волині та по всій Україні починає діяти повна заборона реклами пристроїв для куріння (наприклад Айкоси, Гло та інші), електронних сигарет, рідин та контейнерів до них.
Франція надасть Україні далекобійні ракети
Франція вирішила передати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.
На Волині державі повернули понад 100 гектарів земель оборони уздовж кордону з Польщею
На Волині в державну власність повернуто понад 100 га земель оборони – прикордонної смуги уздовж українсько-польського кордону, вартістю понад 290 мільйонів гривень.
Відремонтували міст, який з’єднує Волинь і Львівщину. ФОТО
На автомобільній дорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква завершили ремонт моста через річку Болотня поблизу населеного пункту Сілець. Тепер рух автомобілів через споруду відкритий в обох напрямках.
«Нульове» розмитнення авто: одна із категорій українців зможе ввозити машини без мита
У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить учасникам бойових дій ввозити автомобілі без мита.
На Волині будують друге модульне укриття для учнів. ВІДЕО
У Світязькому ліцеї облаштовують модульне укриття для школярів. У ньому можуть поміститися 150 дітей.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 11 липня, читайте про таке:
В Україні вперше пересадили серце шестирічній дитині
Вперше в Україні була проведена операція з трансплантації серця шестирічній дитині!
На щастя, операція минула успішно. Нині дитина почувається добре.
За минулу добу ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 11 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 11.07.23 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб,
- танків ‒ 4089 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,
- артилерійських систем – 4385 (+14) од,
- РСЗВ – 672 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 414 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1271 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
- спеціальної техніки ‒ 640 (+8).
На Волині випускниця ліцею склала мультипредметний тест на максимальні 600 балів
Випускниця ковельського ліцею №11 Богдана Ладанець ‒ єдина у громаді набрала рекордні 600 балів з трьох предметів: українська мова, математика та історія України.
Вітаємо і пишаємось!
На Волині рятувальники визволили із зачиненої квартири жінку, яка потребувала допомоги
Протягом минулої доби волинські рятувальники здійснили 1 виїзд на проведення аварійно-рятувальних робіт.
З 11 липня волиняни більше не побачать рекламу айкосів та електронних сигарет
З 11 липня 2023 року на Волині та по всій Україні починає діяти повна заборона реклами пристроїв для куріння (наприклад Айкоси, Гло та інші), електронних сигарет, рідин та контейнерів до них.
Франція надасть Україні далекобійні ракети
Франція вирішила передати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.
На Волині державі повернули понад 100 гектарів земель оборони уздовж кордону з Польщею
На Волині в державну власність повернуто понад 100 га земель оборони – прикордонної смуги уздовж українсько-польського кордону, вартістю понад 290 мільйонів гривень.
Відремонтували міст, який з’єднує Волинь і Львівщину. ФОТО
На автомобільній дорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква завершили ремонт моста через річку Болотня поблизу населеного пункту Сілець. Тепер рух автомобілів через споруду відкритий в обох напрямках.
«Нульове» розмитнення авто: одна із категорій українців зможе ввозити машини без мита
У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить учасникам бойових дій ввозити автомобілі без мита.
На Волині будують друге модульне укриття для учнів. ВІДЕО
У Світязькому ліцеї облаштовують модульне укриття для школярів. У ньому можуть поміститися 150 дітей.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
12 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 11 липня
11 липень, 23:23
На Волині скажений домашній кіт покусав жінку та двох дітей. ВІДЕО
11 липень, 22:13
На Волині будують друге модульне укриття для учнів. ВІДЕО
11 липень, 21:35
Головний ДСНСник Волині склав повноваження
11 липень, 20:26
Медіа