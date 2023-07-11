Добрі новини від ВолиньPost за 11 липня

Нині неабияк важливо підтримувати бойовий дух, а його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових, які з кожним днем наближують перемогу. Тож щиро ділимося позитивними новинами з вами!Сьогодні, 11 липня, читайте про таке:Вперше в Україні була проведена операція з трансплантації серця шестирічній дитині!На щастя, операція минула успішно. Нині дитина почувається добре.Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 11 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 11.07.23 орієнтовно склали- особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб,- танків ‒ 4089 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,- артилерійських систем – 4385 (+14) од,- РСЗВ – 672 (+4) од,- засобів ППО ‒ 414 (+0) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 310 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),- крилатих ракет ‒ 1271 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,- спеціальної техніки ‒ 640 (+8).Випускниця ковельського ліцею №11‒ єдина у громаді набрала рекордні 600 балів з трьох предметів: українська мова, математика та історія України.Вітаємо і пишаємось!Протягом минулої доби волинські рятувальники здійснили 1 виїзд на проведення аварійно-рятувальних робіт.З 11 липня 2023 року на Волині та по всій Україні починає діяти повна заборона реклами пристроїв для куріння (наприклад Айкоси, Гло та інші), електронних сигарет, рідин та контейнерів до них.Франція вирішила передати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.На Волині в державну власність повернуто понад 100 га земель оборони – прикордонної смуги уздовж українсько-польського кордону, вартістю понад 290 мільйонів гривень.На автомобільній дорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква завершили ремонт моста через річку Болотня поблизу населеного пункту Сілець. Тепер рух автомобілів через споруду відкритий в обох напрямках.У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить учасникам бойових дій ввозити автомобілі без мита.У Світязькому ліцеї облаштовують модульне укриття для школярів. У ньому можуть поміститися 150 дітей.