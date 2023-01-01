На Волині державі повернули понад 100 гектарів земель оборони уздовж кордону з Польщею

На Волині державі повернули понад 100 гектарів земель оборони уздовж кордону з Польщею
На Волині в державну власність повернуто понад 100 га земель оборони – прикордонної смуги уздовж українсько-польського кордону, вартістю понад 290 мільйонів гривень.

Про це у вівторок, 11 липня, повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.

«На виконання рішень Господарського суду Волинської області, якими були задоволені три позови Володимирської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Поромівської та Литовезької сільських рад Володимирського району, скасовано державну реєстрацію земельних ділянок, що належать до земель оборони, вартістю понад 290 мільйонів гривень загальною площею понад 100 га та повернуто їх у державну власність», – йдеться у інформації.

У суді прокурори довели незаконність проведення інвентаризації земельних ділянок, розташованих між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше вибуття земель із державної власності.

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